Pour la première fois dans l'histoire médicale, un drone autonome aide à sauver la vie d'un patient en arrêt cardiaque

GOTHENBURG, Suède, 5 janvier 2022 PRNewswire/ -- Le service EMADE (Emergency Medical Aerial Delivery) d'Everdrone, un maillon innovant dans la chaîne des mesures de sauvetage de la région de Västra Götaland, en Suède, a été mis à rude épreuve dans la matinée du 9 décembre 2021. Dans la ville suédoise de Trollhättan, un homme de 71 ans était en train de pelleter la neige dans son allée lorsqu'il a été victime d'un arrêt cardiaque extrahospitalier (ACSO). Grâce à la combinaison d'un appel d'urgence immédiat, des actions rapides du Dr Mustafa Ali et de la livraison rapide d'un défibrillateur externe automatisé (DEA), les mesures de sauvetage par défibrillation ont pu être initiées avant l'arrivée de l'ambulance, et sa vie a été sauvée. Le temps écoulé entre le déclenchement de l'alarme et l'arrivée du DEA en toute sécurité sur le lieu de l'incident était d'un peu plus de trois minutes. Après le traitement initial sur place, le patient a été transporté d'urgence à l'hôpital et est aujourd'hui complètement rétabli.

« Je ne saurais dire à quel point je suis reconnaissant de cette nouvelle technologie et de la rapidité avec laquelle le défibrillateur a été livré. Sans le drone, je ne serais probablement pas ici », dit le patient de 71 ans qui s'est complètement rétabli et qui a pu rentrer chez lui.

Pour le Dr. Mustafa Ali, l'expérience a été tout aussi gratifiante, malgré la gravité de la situation.

« J'étais en route pour travailler à l'hôpital local quand j'ai regardé par la fenêtre de la voiture et j'ai vu un homme s'effondrer dans son allée », raconte le Dr. Ali. « J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas et je me suis précipité pour aider. L'homme n'avait pas de pouls, alors j'ai commencé à faire de la RCR (réanimation cardiorespiratoire) tout en demandant à un autre passant d'appeler le 112 (le numéro d'urgence suédois). Quelques minutes plus tard, j'ai vu quelque chose voler au-dessus de ma tête. C'était un drone avec un défibrillateur ! »

Grâce au Dr Ali et à l'utilisation du défibrillateur, un traitement salvateur a pu être mis en place rapidement, ce qui a permis de sauver la vie du patient.

« Il s'agit d'une technologie véritablement révolutionnaire qui doit être mise en œuvre partout ; les arrêts cardiaques soudains peuvent arriver à n'importe qui, pas seulement aux personnes âgées atteintes d'artériosclérose », déclare le patient.

Le système de livraison par drone de la région de Västra Götaland est développé et exploité par Everdrone, une entreprise leader mondial dans le domaine des solutions de drone autonome. La solution a été développée et est constamment améliorée en étroite collaboration avec le Centre des sciences de la réanimation de l'Institut Karolinska, SOS Alarm et la région de Västra Götaland. Les opérations sont également soutenues par Vinnova, Swelife et Medtech4Health.

« Il s'agit d'un excellent exemple concret de la façon dont la technologie de pointe des drones d'Everdrone, totalement intégrée à l'envoi d'urgence, peut réduire le temps d'accès à un équipement DEA qui peut sauver des vies », déclare Mats Sällström, PDG d'Everdrone.

Chaque année, environ 275 000 patients en Europe et 350 000 aux États-Unis souffrent d'arrêts cardiaques extrahospitaliers. Environ 70 % de ces arrêts cardiaques extrahospitaliers se produisent dans des maisons privées sans DEA sur place, et les délais d'intervention des ambulances sont souvent trop longs pour sauver la vie du patient. Les chances de survie diminuent de 7 à 10 % à chaque minute qui suit la chute et, par conséquent, le taux de survie actuel des patients victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier n'est que de 10 %. Le service innovant de livraison de DEA par voie aérienne d'Everdrone est une méthode éprouvée pour résoudre ce problème critique. Le service peut actuellement atteindre 200 000 résidents en Suède et devrait s'étendre à d'autres endroits en Europe au cours de l'année 2022.

Le système de drone a été scientifiquement établi pour réduire les temps de réponse et l'étude complète est publiée dans le European Heart Journal.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab498/6358076

