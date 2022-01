Un dron autónomo ayuda a salvar la vida de un paciente con paro cardíaco

GOTEMBURGO, Suecia, 4 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El servicio de entrega aérea de emergencias médicas (EMADE) de Everdrone, un innovador eslabón en la cadena de medidas para salvar vidas de la región de Västra Götaland (Suecia), fue sometido a la más dura de las pruebas en la mañana del 9 de diciembre de 2021. En la ciudad sueca de Trollhättan, un hombre de 71 años estaba quitando la nieve de su entrada cuando sufrió una parada cardíaca extrahospitalaria. Gracias a la combinación de una llamada de emergencia inmediata, la rápida actuación del Dr. Mustafa Ali y la rápida entrega de un desfibrilador externo automático (DEA), se pudieron iniciar las medidas de salvamento mediante desfibrilación antes de la llegada de la ambulancia, y se salvó su vida. El tiempo transcurrido desde la alarma hasta la entrega del DEA en la puerta del domicilio del incidente fue de poco más de tres minutos. Tras el tratamiento inicial in situ, el paciente fue trasladado de urgencia al hospital y hoy se encuentra totalmente recuperado.

"Se trata de una tecnología realmente revolucionaria que debe implantarse en todo el mundo", afirma el paciente, que ahora se ha recuperado por completo.

"No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy a esta nueva tecnología y a la rápida entrega del desfibrilador. Si no fuera por el dron, probablemente no estaría aquí", dijo el paciente de 71 años, que se ha recuperado completamente y ahora ha podido volver a su casa.

Para el Dr. Mustafa Ali la experiencia fue igual de gratificante, a pesar de la gravedad de la situación.

"Iba de camino al trabajo en el hospital local cuando miré por la ventanilla del coche y vi a un hombre desplomado en la entrada de su casa", cuenta el Dr. Ali. "Enseguida comprendí que algo iba mal y me apresuré a ayudar. El hombre no tenía pulso, así que empecé a hacerle la RCP (reanimación cardiopulmonar) mientras pedía a otro transeúnte que llamara al 112 (el número de emergencias sueco). Pocos minutos después, vi algo que volaba por encima de mi cabeza. Era un dron con un desfibrilador".

Gracias al Dr. Ali, y al uso del desfibrilador, se inició el tratamiento para salvar la vida a tiempo y, al final, se salvó la vida del paciente.

"Se trata de una tecnología realmente revolucionaria que debe implantarse en todo el mundo; los paros cardíacos repentinos pueden ocurrirle a cualquiera, no sólo a los ancianos con arteriosclerosis", afirmó el paciente.

El sistema de entrega de drones en la región de Västra Götaland está desarrollado y operado por Everdrone, una empresa líder mundial en soluciones de drones autónomos. La solución se ha desarrollado y se mejora continuamente en estrecha colaboración con el Centro de Ciencias de la Reanimación del Instituto Karolinska, SOS Alarm y la región de Västra Götaland. Las operaciones también cuentan con el apoyo de Vinnova, Swelife y Medtech4Health.

"Este es un excelente ejemplo del mundo real de cómo la tecnología de vanguardia de los drones de Everdrone, totalmente integrada con los servicios de emergencia, puede reducir al mínimo el tiempo de acceso a los equipos de DEA que salvan vidas", afirmó Mats Sällström, consejero delegado de Everdrone.

Aproximadamente 275.000 pacientes en Europa y 350.000 en EE.UU. sufren anualmente una parada cardiaca. Aproximadamente el 70% de las PC se producen en domicilios particulares sin DEA en el lugar, y los tiempos de respuesta de las ambulancias suelen ser demasiado largos para salvar la vida del paciente. La probabilidad de supervivencia disminuye entre un 7 y un 10% con cada minuto que pasa desde el colapso y, por lo tanto, la tasa de supervivencia actual entre los pacientes que sufren una PC es de apenas un 10%. El innovador servicio de entrega de DEA por aire de Everdrone es un método probado para abordar este problema crítico. El servicio puede llegar actualmente a 200.000 residentes en Suecia y se espera que se extienda a más lugares de Europa durante 2022.

El sistema de drones se ha establecido científicamente para reducir los tiempos de respuesta y el estudio completo se publica en el European Heart Journal.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab498/6358076

