Pour la Principauté de Monaco, IN Groupe déploie l'identité numérique ouverte aux services publics et privés

MONACO, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- Depuis le 28 juin 2021, chaque Monégasque et Résident peut disposer d'une identité numérique associée à son nouveau titre d'identité, permettant une authentification à la fois hautement sécurisée et simplifiée : aucun justificatif additionnel n'est nécessaire pour accéder aux différentes procédures avec les services de l'État ou ses partenaires privés.

IN Groupe apporte ainsi une solution globale, sécurisée et accessible à tous. Elle est conforme à la législation monégasque relative à la protection des données, en adéquation avec les attentes du gouvernement et les usages physiques et numériques des Monégasques et résidents de la Principauté.

Un ambitieux programme axé sur la sécurité, des données et des usages numériques

Dans le cadre du programme de transformation numérique de la Principauté, Extended Monaco, le Gouvernement Princier a engagé de nombreux chantiers d'envergure. C'est à IN Groupe qu'ont été confiés la définition, le développement, la mise en place et le déploiement d'un système d'identité global (physique et numérique) et intégré.

L'identité numérique à Monaco est intégrée dans la nouvelle carte d'identité électronique et utilisable via un smartphone ou un ordinateur. Conçue pour s'inscrire tant dans l'univers physique que dans l'univers numérique, l'identité numérique à Monaco permet un niveau d'authentification fort et de signature qualifié.

Avec la création de la plateforme numérique MConnect, IN Groupe répond à de nombreux enjeux : centraliser les informations tout en les sécurisant, simplifier les démarches en ligne tout en garantissant la protection des données, faciliter l'intégration de la digitalisation dans le quotidien de chacun tout en luttant contre les fraudes.

Cette solution permet aux citoyens de protéger au mieux leurs données : de nombreuses démarches sont désormais réalisables depuis un ordinateur personnel ou sur un smartphone via un portail d'accès aux services. Elle intègre les systèmes sécurisés portant les services numériques associés, l'application d'identité numérique sur smartphone et les cartes intégrants un volet d'identité numérique.

Une solution hautement sécurisée et facilement déployable

IN Groupe réfléchi sérieusement à l'identité numérique, son acceptabilité, son contrôle et la confiance qui lui est donnée, dans une vision de la protection des données et de l'identité clairement européenne. Conforme à la législation monégasque relative à la protection des données, la solution d'identité numérique repose ainsi sur un accord explicite de la personne concernée.

Des standards technologiques ouverts ont été également choisis pour assurer une intégration facile et rapide de l'identité numérique monégasque aux services existants et à venir.

Enfin, en conformité avec le référentiel général de la sécurité de la Principauté de Monaco et avec le règlement européen, l'identité numérique monégasque anticipe une interopérabilité numérique auprès des différents services d'identification électronique européen.

