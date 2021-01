Pour une 8e année consécutive, Persistent est classée parmi les leaders dans le rapport Zinnov Zones 2020 pour les services d'ingénierie, de recherche et de développement

Le dernier rapport Zinnov Zones (2020) pour les services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D) peut être consulté ici .

Zinnov est une société de recherche et de conseil spécialisée en ingénierie de produits et en transformation numérique. Ses observations s'appuient sur sa plateforme propriétaire, Draup. Le classement Zinnov Zones est devenu la norme de l'industrie en ce qui a trait à l'analyse comparative des fournisseurs de services dans le domaine des services d'ER&D, des services numériques, des services d'iDo, des médias et de la technologie.

Le rapport de 2020 évalue plus de 50 prestataires, mesurant leur expertise en ingénierie de produits en fonction de multiples critères, notamment l'ampleur et la maturité de leurs capacités en matière de prestation de services, l'évolutivité, le taux de croissance, la performance financière, l'innovation, la propriété intellectuelle, la connectivité de l'écosystème et la rétroaction des acheteurs d'entreprises.

Citation de Sandeep Kalra, PDG de Persistent Systems

« Les organisations doivent constamment redéfinir les priorités en matière de leviers de croissance pour conserver une longueur d'avance sur les changements et les défis du marché. Cela fait 30 ans que nous aidons nos clients en ce sens en leur offrant de l'innovation avec rapidité et avec une efficacité inégalée. Alors que l'entreprise s'est réorientée de l'ingénierie des produits aux solutions numériques, le fait que Zinnov ait reconnu notre travail pour une huitième année consécutive prouve que nous continuons à travailler sans relâche à la conception, la mise au point, la modernisation et la gestion des programmes d'ingénierie de nos clients, en vue de les guider dans leur parcours de transformation numérique. »

Citation de Sidhant Rastogi, associé et directeur mondial à Zinnov

« Persistent continue de renforcer sa position de chef de file dans des secteurs qui évoluent rapidement et subissent des transformations majeures. Cela témoigne non seulement de l'agilité de l'entreprise, mais aussi de son expertise dans tous les aspects du cloud. Tirant parti des meilleures technologies infonuagiques et de partenariats de premier rang, Persistent s'est imposée comme un leader dans le domaine complexe de la construction de mosaïques numériques. »

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de solutions offrant des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions.

Déclarations prospectives et avertissements

