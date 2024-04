Persistent annonce un chiffre d'affaires de 1 186 millions de dollars pour l'exercice 2024

Chiffre d'affaires en hausse de 14,5 % pour l'exercice 2024 et de 3,4 % par rapport au trimestre précédent

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers audités de la société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024, tels qu'ils ont été approuvés par le conseil d'administration.

Faits marquants financiers consolidés pour l'exercice 2023-2024 :



Exercice 2023 Exercice 2024 Croissance en

glissement

annuel Chiffre d'affaires (en millions USD) 1035,98 1186,05 14,5 % Chiffre d'affaires (en millions d'INR) 83 505,92 98 215,87 17,6 % EBITDA (en millions d'INR) 15 191,25 17 243,02 13,5 % BAI (en millions d'INR) 12 408,52 14 476,06 16,7 % Bénéfice net (en millions d'INR) 9 210,93 10 934,92 18,7 %

Faits marquants des résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2024 :



T4 2024 Croissance en

glissement

trimestriel Croissance en

glissement

annuel Chiffre d'affaires (en millions USD) 310,89 3,4 % 13,2 % Chiffre d'affaires (en millions d'INR) 25 905,26 3,7 % 14,9 % EBITDA (en millions d'INR) 4 543,62 2,8 % 9,1 % BAI (en millions d'INR) 3 954,93 1,6 % 16,1 % Bénéfice net (en millions d'INR) 3 153,22 10,2 % 25,4 %

Le conseil d'administration a a recommandé un dividende final de 10 ₹ par action sur la valeur nominale de 5 ₹ par action pour l'exercice 2023-2024. Le dividende final recommandé par le Conseil est soumis à l'approbation des membres lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

En janvier 2024, le Conseil avait déclaré un dividende intérimaire de 32 ₹ par action sur la valeur nominale de 50 ₹ par action.

Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général de Persistent :

« Notre succès continu au cours de cet exercice témoigne de notre esprit d'innovation, de notre résilience remarquable et de notre prévoyance stratégique, qui soutiennent les parcours de transformation numérique de nos clients.

Pour nous, chaque défi est une opportunité et chaque réalisation un tremplin pour nos projets futurs. Notre détermination à exceller dans tout ce que nous faisons nous a permis d'établir de nouvelles références dans le secteur. Nous continuerons à repousser les limites pour atteindre de nouveaux sommets au cours de l'année à venir. »

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Au moment où nous réfléchissons à l'exercice 2024, j'aimerais exprimer ma gratitude à notre équipe, à nos clients, à nos partenaires et à nos investisseurs incroyables, dont la confiance permanente a alimenté notre parcours impressionnant.

Notre croissance à la pointe du secteur, notre forte rigueur opérationnelle et notre engagement à développer des capacités différenciées ont permis à Persistent d'être reconnue comme la « société la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors de l'édition 2023 des India Business Leader Awards. Persistent a aussi intégré trois indices prestigieux du marché des capitaux - l'indice MSCI India, l'indice S&P BSE 100 et l'indice S&P BSE SENSEX Next 50

À l'aube du nouvel exercice, nous sommes confiants dans notre capacité à générer une croissance durable grâce à des investissements stratégiques dans des technologies révolutionnaires telles que comme l'IA et nous sommes enthousiastes quant à l'avenir. »

Quatrième trimestre de l'exercice 2024 - Nombre de clients gagnés et résultats obtenus

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 31 mars 2024 s'élevaient à 447,7 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 316,8 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Les principaux succès rencontrés au cours du trimestre sont les suivants :

Logiciels, industries émergentes et haute technologie

• Piloter les initiatives de transformation informatique, y compris la mise à niveau de la pile d'intergiciels existants vers l'open-source et le développement d'applications d'IA/ML pour une société de renseignements sur les consommateurs de premier plan

• Permettre le portage et la validation de logiciels libres pour prendre en charge un volume de données important dans le cadre d'une offre d'infrastructure cloud clé pour l'une des plus grandes entreprises technologiques mondiales

• Mettre sur pied un centre de recherche et de développement offshore pour le système central de contrôle de l'énergie pour l'un des plus grands conglomérats européens

Banques, services financiers et assurances (BFSI)

• Accélérer la transformation numérique et l'automatisation et concevoir une plateforme GenAI pour une société de distribution d'assurances et de gestion des risques de premier plan

• Piloter de nouvelles expériences CRM, y compris l'automatisation des flux de travail pour les ventes, le centre de contact et le marketing, pour la branche des services financiers d'une entreprise automobile figurant au classement Fortune 500

• Créer une plateforme bancaire de nouvelle génération pour les néo-banques et les sociétés de construction en s'appuyant sur les capacités d'ingénierie numérique d'une FinTech britannique de premier plan

Soins de santé et sciences de la vie

• Développer une plateforme moderne de données et d'analyse en collaboration avec l'une des plus grandes entreprises de stockage de données et un hyperscaler de premier plan pour un grossiste de médicaments et une organisation de recherche sous contrat

• Migrer les applications cliniques vers une plateforme cloud unifiée et les intégrer à des applications de dossiers médicaux électroniques pour un fournisseur de services de soins rénaux de premier plan

• Mettre en place un système centralisé de gestion des relations avec les patients pour améliorer les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle pour une société biopharmaceutique de premier plan

Actualités du trimestre

• Persistent accélère l'ingénierie numérique avec la plateforme SASVA™ alimentée par l'IA

• Persistent lance une solution de gestion de la santé de la population utilisant le service Microsoft Azure OpenAI

• Dr Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général de Persistent récompensé par le titre prestigieux d'EY Entrepreneur of the Year™ 2023 dans la catégorie Services

• Persistent récompensée pour ses « réalisations significatives en matière d'excellence RH » lors de la 14e édition du prix national d'excellence RH de la Confédération de l'industrie indienne pour l'année 2023-2024

Reconnaissance des principaux analystes et conseillers pour l'exercice 2024

• Persistent nommée Challenger dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour les services de transformation informatique dans le cloud public

• Persistent nommée "Star Performer" dans l'évaluation PEAK Matrix® 2024 des services d'ingénierie des produits logiciels d'Everest Group

• Persistent citée comme un leader du marché dans le rapport 2024 HFS Horizons :assurer l'étude Generative Enterprise™, 2024 Horizons

• Persistent citée comme leader dans les services de données et d'analyse pour les entreprises de taille moyenne dans le classement PEAK Matrix® 2023 de l'Everest Group

• Persistent est présentée comme un leader du marché de l'IA générative dans le rapport 2023 HFS Horizons : Generative Enterprise™ Services

• Persistent désignée leader dans le rapport MarketScape d'IDC sur l'évaluation des fournisseurs de services d'ingénierie logicielle à l'échelle mondiale (2023)

• Persistent remporte quatre prix ISG Star of Excellence™ 2023, en reconnaissance du plus haut niveau d'excellence en matière de service à la clientèle

• Persistent figure parmi les leaders du classement PEAK Matrix® 2023 de l'Everest Group concernant la préparation des talents pour les services informatiques de nouvelle génération

• Persistent reçoit le prix du Meilleur fournisseur de services aux entreprises décerné par Constellation Research en 2023

Principaux prix d'entreprise pour l'exercice 2024

• Persistent désignée « Entreprise la plus prometteuse » de l'année aux India Business Leader Awards de CNBC-TV18

• Sandeep Kalra reconnu comme le meilleur PDG dans la catégorie IT et ITeS par Business Today

• Persistent est désormais incluse dans trois indices boursiers prestigieux - l'indice MSCI India, l'indice S&P BSE 100 et l'indice S&P BSE SENSEX Next 50

• Persistent a remporté le prix Golden Peacock Award pour son excellence en matière de gouvernance d'entreprise pour l'année 2023

• Persistent remporte trois titres aux GUINNESS WORLD RECORDS

• Persistent a été désignée comme la marque de services informatiques à la croissance la plus rapide en Inde dans le rapport Brand Finance India 100 2023

À propos de Persistent

Avec plus de 23 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

Déclarations prospectives et mises en garde

