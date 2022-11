PowerChina se développe de façon durable en Afrique

PÉKIN, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Power Construction Corporation of China (PowerChina) participe activement à l'initiative « Ceinture et route » en Afrique, répondant aux projets et aux demandes des pays africains.

Promouvoir la localisation

Gaston Eloundou Essomba, Cameroon's Minister of Water and Energy (second on the right), accompanied by Ngangoua Serge (first on the left), at the site of the construction of the new transmission line of the Memve'ele hydroelectric power plant on July 10, 2020.

Chez PowerChina, le personnel africain joue un rôle important. L'emploi est une question clé dans les pays africains, en particulier le droit des femmes à travailler. Deux conductrices de Caterpillar gagnent aujourd'hui dignement leur vie depuis leur collaboration avec PowerChina sur le site de réhabilitation du Lot 2 de la route nationale 4 au Cameroun. De tels exemples ne sont pas rares. Après avoir terminé ses études en Chine en 2014, Kilenga Nelly a réussi à être recrutée dans le cadre du projet de centrale hydroélectrique de Zongo II une fois de retour en République Démocratique du Congo (RDC), ce qui lui a permis de participer au développement de son propre pays.

En avril, l'entreprise a organisé le premier salon de l'emploi en RDC, à l'Université de Kinshasa, lors duquel plus de 90 étudiants ont soumis leur CV. Il convient de noter que certains employés locaux occupent aujourd'hui des postes de direction. Le jeune camerounais Ngangoua Serge a commencé son stage chez PowerChina en 2008. Après ses études doctorales en Chine en 2010, il a aidé à établir un bureau dans son pays et cinq ans plus tard, il a été nommé représentant de PowerChina au Cameroun.

Au service du développement socioéconomique

Pour appliquer le programme Vision 2035 qui vise à en faire un pays émergent, le Cameroun a prévu d'installer des centrales hydroélectriques en 2009 pour faire face à la pénurie d'électricité. PowerChina a réussi à prendre en charge la construction de la centrale hydroélectrique de Memve'ele. PowerChina a également construit des routes sur place. Le tronçon routier Mintom-Lélé a changé la vie quotidienne de la population locale en facilitant le transport local des personnes et des marchandises, et a fortement stimulé l'activité économique.

Le « barrage des Trois-Gorges d'Afrique de l'Ouest », la centrale hydroélectrique de Soubré, offre une capacité annuelle de production d'électricité qui représente 43% du pays. Elle contribue à répondre à l'énorme demande d'électricité et à accroître les exportations d'électricité vers les pays voisins, ce qui en fait un nouveau moteur de développement économique en Afrique de l'Ouest. En 2021, la construction de la centrale hydroélectrique de Gribo Popoli a débuté.

Prendre ses responsabilités sociales

PowerChina a pour tradition d'organiser des opérations de bénévolat dans les écoles, les orphelinats et les hôpitaux des quartiers situés à proximité des chantiers de construction. Le 22 décembre 2018, les bénévoles de l'entreprise en Côte d'Ivoire ont offert à une centaine d'enfants des cadeaux de Noël d'une valeur d'un million de francs CFA (1 520 €). De plus, PowerChina a participé à la lutte contre le COVID-19 aux côtés de la communauté locale. Des employés du projet hydroélectrique de Zongo II ont bénévolement organisé un événement de prévention de l'épidémie dans une école du village de Zongo en RDC en mai 2020. Les bénévoles ont également utilisé des véhicules pour diffuser des messages de prévention de l'épidémie. Ils ont traversé plus de 10 villages de RDC et donné plus de 30 présentations devant plus de 30 000 personnes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937951/Gaston_Eloundou_Essomba_Cameroon_s_Minister_Water_Energy__second_right__accompanied.jpg

SOURCE PowerChina