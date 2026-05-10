PowerX signe un protocole d'accord avec la compagnie nationale d'électricité du Monténégro EPCG pour une coopération stratégique dans le domaine du stockage d'énergie par batterie

TOKYO, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- PowerX, Inc. (siège social : ville de Tamano, préfecture d'Okayama ; directeur, président et CEO : Masahiro Ito ; code des valeurs mobilières : 485A) a signé le 7 mai un protocole d'accord avec Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG), la compagnie nationale d'électricité du Monténégro, concernant la coopération stratégique pour des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).

Le protocole d'accord fixe un objectif indicatif d'environ 500 MWh de capacité BESS sur une période initiale de trois ans afin de soutenir l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables et de renforcer la stabilité du réseau au Monténégro.

Le Monténégro a adopté son plan national pour l'énergie et le climat en décembre 2025, fixant des objectifs pour 2030 qui incluent une part minimale de 50 % d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'énergie. EPCG, le plus grand producteur d'électricité du pays, a identifié les BESS comme un élément clé de ses efforts de modernisation du réseau et d'intégration des énergies renouvelables.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les parties collaboreront afin d'identifier les plans de déploiement optimaux des BESS pour soutenir la fiabilité du réseau, l'écrêtement des pointes et la régulation de la fréquence, avec une assistance après-vente complète. PowerX étudiera également la possibilité d'établir des capacités locales d'assemblage de BESS au Monténégro.

Le statut de candidat à l'UE du Monténégro, associé à son interconnexion électrique avec l'Italie, fait de ce pays un marché stratégiquement important pour les infrastructures d'énergie propre en Europe. PowerX entend s'appuyer sur cette coopération pour développer son activité BESS sur le marché européen.

« Les systèmes de stockage d'énergie par batterie deviennent un élément essentiel de l'infrastructure énergétique moderne, permettant une plus grande intégration des énergies renouvelables tout en soutenant la stabilité, la flexibilité et la résilience du réseau », déclare Masahiro Ito, CEO de PowerX. « En tant que premier fournisseur de BESS au Japon, PowerX est heureux de s'associer à EPCG pour soutenir la transition énergétique du Monténégro et la modernisation de son système électrique. Grâce à cette coopération stratégique, nous visons non seulement à déployer des solutions de pointe de stockage en batterie, mais aussi à jeter les bases à long terme des activités de PowerX au Monténégro et dans l'ensemble de la région, y compris le développement de capacités locales d'assemblage de systèmes de batterie. »

« Ce partenariat représente une étape importante dans la modernisation de notre système électrique et confirme l'engagement d'EPCG en faveur d'une transition énergétique basée sur l'innovation et la durabilité », déclare Zdravko Dragaš, CEO d'EPCG. « La coopération avec PowerX nous donne accès à des technologies avancées de stockage de l'énergie, qui sont essentielles à l'intégration stable des sources d'énergie renouvelables et à la sécurité énergétique à long terme du Monténégro. »

À propos de PowerX, Inc.

PowerX est une société japonaise de stockage d'énergie cotée sur le Growth Market de la Bourse de Tokyo. Basée à Tamano, dans la préfecture d'Okayama, avec des bureaux et un centre de R&D à Tokyo, l'activité principale de PowerX couvre le développement et la fabrication de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), de centres de données modulaires évolutifs et de systèmes de recharge de véhicules électriques par batterie, ainsi que le développement et l'exploitation de fermes de batteries à l'échelle du réseau. À ce jour, son BESS a été sélectionné pour 153 sites de projets au Japon, avec une capacité cumulée adoptée de 2,8 GWh.

Pour plus d'informations, consultez le site https://power-x.jp/

À propos d'Elektroprivreda Crne Gore (EPCG)

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) est la compagnie nationale d'électricité du Monténégro, responsable de la production, de l'acheminement, de la distribution et de la fourniture de la majorité de l'énergie électrique du pays. Avec une capacité installée d'environ 874 MW, dont d'importantes centrales hydroélectriques, une centrale thermique clé et un portefeuille de projets éoliens et solaires en pleine expansion, EPCG joue un rôle central dans la transition énergétique du Monténégro.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.epcg.com/

Contact avec les médias :

PowerX, Inc - communications d'entreprise

Email : [email protected]