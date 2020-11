PQE Group lance une académie interne pour le développement et la formation des talents : La PQE Academy est née

FLORENCE, Italie, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Malgré la pandémie et l'urgence sanitaire mondiale, PQE Group vient d'annoncer un investissement considérable pour 2021 dans la formation de ses talents. C'est ainsi que naît la PQE Academy, un projet qui vise à aider les employés à acquérir des connaissances techniques par l'entremise de quatre cours d'apprentissage spécialement conçus à cet effet, et à développer pleinement leur potentiel en tant que responsables au sein de l'entreprise.

« Au cours des 5 dernières années, nous avons connu une croissance importante également en termes de ressources internes, dont le nombre a fortement augmenté », a déclaré Gilda D'Incerti , PDG et fondatrice de PQE Group. « C'est pourquoi, surtout à la suite de ce qui s'est passé ces derniers mois, j'ai voulu concentrer mon attention sur le capital humain de l'entreprise, en donnant aux plus méritants la possibilité de se former et de s'améliorer. En fait, je suis convaincue », poursuit Gilda D'Incerti, « que dans une société de conseil comme la nôtre, la croissance passe par l'investissement dans les personnes et leurs compétences. »

Les collaborateurs concernés, sélectionnés parmi les 800 employés de l'effectif global, auront ainsi l'opportunité de suivre des formations techniques organisées par des personnalités internes de premier plan et centrées sur les problématiques liées aux services proposés par l'entreprise. Les cours seront disponibles à la fois sur des plateformes en ligne et par le biais de leçons en direct.

Le point culminant de l'initiative est représenté par la possibilité pour les employés de bénéficier d'un financement total pour passer un master en management de leur choix au sein de grandes universités et instituts internationaux.

Afin d'obtenir des crédits supplémentaires à dépenser à la PQE Academy, les employés seront également évalués en fonction de leur rendement au travail et en participant à de nombreux engagements bénévoles et initiatives RSE menés à bien régulièrement sous l'égide de l'entreprise.

PQE Group, entreprise leader dans le domaine de l'intégrité des données et de la qualité pharmaceutique, démontre une fois de plus son engagement à améliorer l'équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, la communauté et le développement continu de ses talents.

PQE Academy s'inscrit dans un contexte d'engagement social fort. Cet engagement se manifeste également avec la toute dernière initiative de recherche et développement, l' Infodemic Task Force , qui traite de la diffusion de nouvelles sûres et de qualité contre les fausses nouvelles (ou « fake news ») concernant la COVID-19, car les personnes mieux informées et mieux éduquées peuvent faire des choix plus éclairés dans leur vie quotidienne.

