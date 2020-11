PQE Group richtet interne Akademie für Talententwicklung und Weiterbildung ein: Die Geburtsstunde der PQE Academy

FLORENZ, Italien, 12. November 2020 /PRNewswire/ -- Trotz der Pandemie und der globalen gesundheitlichen Notlage kündigte die PQE Group eine enorme Investition in die Schulung ihrer Talente im Jahr 2021 an. Das war die Geburtsstunde der PQE Academy, eines Projekts, das darauf abzielt, Mitarbeiter durch vier speziell konzipierte Lernkurse beim Erwerb von technischem Wissen sowie bei der Entfaltung ihres vollen Potenzials als Führungskräfte im Unternehmen zu unterstützen.

„Wir haben in den letzten fünf Jahren wichtiges Wachstum verzeichnet, auch hinsichtlich der Anzahl unserer internen Ressourcen", so Gilda D'Incerti , CEO und Gründerin der PQE Group. „Daher wollte ich insbesondere in Anbetracht der Ereignisse der letzten Monate meine Aufmerksamkeit auf die Mitarbeiter dieses Unternehmens richten und denen, die es am meisten verdienen, die Möglichkeit bieten, sich fortzubilden und zu verbessern. In der Tat bin ich überzeugt", führt Gilda D'Incerti weiter aus, „dass in einem Beratungsunternehmen wie unserem Wachstum durch Investitionen in Menschen und ihre Fähigkeiten erzielt wird."

Die Arbeitnehmer, die aus den 800 Mitarbeitern weltweit ausgewählt werden, werden somit die Möglichkeit haben, an technischen Kursen teilzunehmen, die von internen Führungspersönlichkeiten gehalten werden und sich auf Fragen im Zusammenhang mit den vom Unternehmen angebotenen Dienstleistungen konzentrieren. Die Kurse werden sowohl über Online-Plattformen als auch über Live-Sitzungen angeboten.

Das echte Highlight der Initiative besteht in der Möglichkeit, dass die Mitarbeiter die Mittel für einen Executive Master-Abschluss ihrer Wahl an führenden internationalen Universitäten und Instituten in vollem Umfang erhalten.

Zum Erwerb von zusätzlichen Leistungspunkten, die an der PQE Academy eingelöst werden können, werden Mitarbeiter auch auf der Grundlage ihrer Arbeitsleistung und durch die Teilnahme an zahlreichen CSR -Initiativen und Freiwilligenarbeit, die das Unternehmen regelmäßig unternimmt, bewertet.

Die PQE Group, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Datenintegrität und pharmazeutischen Qualität, stellt erneut ihr großes Engagement für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben ihrer Mitarbeiter, die Gemeinschaft und die ständige Weiterentwicklung ihrer Talente unter Beweis.

Die PQE Academy steht im Zusammenhang mit einem starken gesellschaftlichen Engagement, das auch in der neuesten Forschungsinitiative zum Ausdruck kommt – der Infodemic Task Force , die sich mit der Verbreitung von sicheren und hochwertigen Nachrichten befasst, um Falschmeldungen in Bezug auf COVID-19 entgegenzutreten, da besser informierte, aufgeklärte Menschen in ihrem Alltag fundiertere Entscheidungen treffen können.

