Présentation de The Myers-Briggs Company

SUNNYVALE, Californie, 18 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Les sociétés CPP, Inc. et OPP, qui ont récemment fusionné, ont annoncé aujourd'hui lors de la conférence PeopleFWD 2018 qu'elles devenaient désormais officiellement The Myers-Briggs Company, une société certifiée B Corporation® . En s'appuyant sur 90 années de profonde expertise organisationnelle et de développement de produits, l'entreprise vise à modifier le paysage de la formation et du développement en donnant aux gens les moyens d'exploiter leur plein potentiel au travail, à la maison et partout ailleurs, et en aidant les organisations à tirer le meilleur de leur personnel. En tant que fournisseur de services de formation et de développement tout-en-un disposant d'un réseau mondial de bureaux et de partenaires, et des clients qui comprennent 88 des sociétés sur la liste Fortune 100, The Myers-Briggs Company travaille avec des organisations dans tous les secteurs afin de résoudre les « défis humains » les plus complexes.

« Peu importe votre domaine d'affaires, la taille de votre entreprise ou où vous vous trouvez dans le monde, votre avantage concurrentiel réside dans la capacité à exploiter 100 pour cent des talents de votre équipe », a déclaré Jeff Hayes, président-directeur général de The Myers-Briggs Company. « Nous aidons les organisations à bâtir une fondation de la conscience de soi, leur permettant de favoriser le développement d'employés et d'équipes plus heureux et plus engagés, ce qui conduit à des cultures d'entreprise plus productives et plus saines. »

The Myers-Briggs Company va beaucoup plus loin que les tests de types de personnalité

Tandis que leur test a rendu le nom Myers-Briggs célèbre, comprendre les types de personnalité ne représente qu'une seule facette de The Myers-Briggs Company. « Nous examinons et distinguons comment les tendances technologiques et les comportements sociaux les plus importants ont une influence sur les gens, les équipes et les organisations », a poursuivi Rich Thompson, directeur de recherche pour The Myers-Briggs Company. The Myers-Briggs Company rassemble des équipes de psychologues avec une profonde expérience de l'organisation, des décennies de recherche scientifique et la capacité de travailler avec un public varié allant des individus aux cadres supérieurs de sociétés multinationales, afin d'aider les entreprises à relever leurs défis les plus urgents en matière de capital humain.

S'attaquer aux défis les plus difficiles auxquels font face les personnes et les organisations aujourd'hui

The Myers-Briggs Company propose des conseils dans un monde qui change rapidement où les individus doivent s'adapter à un marché du travail en évolution constante et où les entreprises font face à des attentes plus élevées de la part des consommateurs. Selon le rapport 2018 Global Human Capital Report* de Deloitte : « Les organisations ne sont plus seulement jugées sur leur performance financière, ou même sur la qualité de leurs produits ou services. À la place, elles sont évaluées en fonction de leur impact sur la société en général. »

Les professionnels des RH, ainsi que de la formation et du développement, ont besoin de meilleurs outils, de meilleures méthodes et d'un meilleur soutien pour encadrer leurs équipes et responsabiliser les employés. Les entreprises doivent également s'assurer qu'elles embauchent les bonnes personnes, qu'elles créent un environnement collaboratif et qu'elles obtiennent les meilleures performances de chacun.

« The Myers-Briggs Company a aidé nos équipes à s'adapter à de nouvelles réalités, échanger des remarques précieuses et collaborer pour favoriser l'innovation », a déclaré Bridgette Morehouse, responsable de la formation chez Ford Motor Company.

Avec des solutions et des programmes de formation complets, des systèmes en ligne pour aider à s'organiser et suivre des objectifs, des services professionnels mondiaux sans pareil et un portefeuille d'évaluations reconnu et validé sur le plan psychométrique, The Myers-Briggs Company rassemble les gens, afin d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs et apporter des contributions axées sur les buts.

Le statut certifié B Corp™

En plus d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs axés sur les buts, The Myers-Briggs Company s'efforce d'apporter sa propre contribution à la société. Elle rejoint une communauté grandissante de plus de 2 600 sociétés certifiées B Corporations dans plus de 150 secteurs et 60 pays, qui travaillent ensemble vers un objectif unificateur : mener un mouvement mondial qui utilise les affaires comme une force pour le bien social et environnemental.

À propos de The Myers-Briggs Company

Dans notre monde en rapide évolution, votre avantage réside dans la capacité à exploiter 100 pour cent de votre talent, que vous soyez au travail, à la maison, à l'école, à l'université ou partout ailleurs. Votre succès et votre sentiment d'épanouissement ne concernent pas simplement ce que vous savez et ce que vous pouvez faire, ils reposent sur vos relations et vos interactions avec les autres. The Myers-Briggs Company permet aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes en enrichissant la conscience de soi et leur compréhension des autres. Nous aidons les organisations à travers le monde à améliorer le travail d'équipe et la collaboration, développer des leaders inspirants, favoriser la diversité et résoudre leurs défis humains les plus complexes. En tant que société certifiée B Corp (et une société déclarée California Benefit Corporation, entreprise d'intérêt pour la société), The Myers-Briggs Company est une force pour le bien. Nos solutions hautement pratiques reposent sur une compréhension en profondeur des importantes tendances sociales et technologiques qui ont une incidence sur les personnes et les organisations. Avec plus de 60 années d'expérience dans l'élaboration et l'édition de tests, et plus de 30 ans d'expertise dans le conseil et la formation, un réseau mondial de bureaux, de partenaires et de consultants indépendants certifiés dans 115 pays, des produits disponibles dans 29 langues et une expérience de travail avec 88 des entreprises sur la liste Fortune 100, nous sommes prêts à vous aider à réussir.

