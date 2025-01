P&R Measurement fait ses débuts au CES 2025 : Redéfinir les applications industrielles et la fabrication flexible

Au cœur de l'exposition de P&R Measurement se trouve PRIME, son agent d'intelligence artificielle industriel développé par ses soins. Conçu pour intégrer les systèmes de test et de fabrication avec une automatisation avancée, PRIME simplifie les flux de travail, réduit les barrières techniques et permet aux utilisateurs non experts de gérer en toute confiance des tâches d'ingénierie complexes. Cette technologie transformatrice incarne l'engagement de P&R Measurement en faveur de l'innovation, apportant une plus grande valeur ajoutée à ses clients tout en élargissant les opportunités de croissance.

Fabrication flexible et solutions sur mesure

Les innovations de P&R Measurement en matière de fabrication flexible occupent également le devant de la scène aux côtés de PRIME. L'entreprise propose des solutions personnalisées pour les lignes de test et d'assemblage automatisées, améliorant la précision, l'efficacité et la fiabilité dans tous les secteurs d'activité. En collaboration avec un grand fabricant d'appareils électroménagers, son Smart Lab - une plateforme de laboratoire automatisée alimentée par l'IA et l'IdO - a optimisé le développement de produits en réduisant la consommation d'énergie de 30 %, en diminuant les coûts de R&D et en stimulant l'efficacité des tests dans les laboratoires dynamiques.

En outre, P&R Measurement présente son A²S Lab, une solution de test sensoriel, et son A²TP, une plateforme de test flexible, qui rationalisent les tests de produits complexes et améliorent l'expérience utilisateur.

Collaboration intersectorielle et reconnaissance du marché

En s'appuyant sur son expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information, de la fabrication industrielle, des mesures et des essais, P&R Measurement crée des solutions de grande valeur adaptées aux secteurs de l'électronique grand public, de l'électroménager et de l'automobile. Son système de détection des défauts visuels amélioré par l'IA a permis d'atteindre un taux de réussite supérieur à 99,8 % pour les grandes pièces automobiles, tandis que son modèle d'apprentissage profond pour un client du secteur de l'électronique grand public a automatisé la détection des anomalies sonores, garantissant ainsi la précision et l'efficacité de la production.

Ces innovations ont permis de relever des défis essentiels, notamment en matière de respect des délais de livraison et de contrôle de la qualité, ce qui a valu à P&R Measurement d'être largement reconnue par le marché et de bénéficier de sa confiance.

Une vision pour l'avenir

P&R Measurement continue de transformer la fabrication intelligente en intégrant l'IA et des technologies de test avancées dans les applications industrielles et quotidiennes. Grâce à une approche flexible et axée sur le client, l'entreprise reste déterminée à répondre à l'évolution des demandes du marché. Après le CES 2025, P&R Measurement présentera ses concepts de pointe au Design Con le 28 janvier, renforçant ainsi son leadership à façonner l'avenir des écosystèmes industriels mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593574/image.jpg