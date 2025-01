DesignCon 2025: P&R Measurement stellt PRIME vor, um den Trend zur intelligenten Fertigung anzuführen

SANTA CLARA, Kalifornien, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Auf der DesignCon 2025 stellte P&R Measurement seinen industriellen KI-Agenten PRIME vor, zusammen mit einer Reihe von KI-gestützten Lösungen, die darauf abzielen, die flexible Fertigung grundlegend zu verändern. Die Innovationen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Rationalisierung der Produktion, die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine und die Modernisierung bestehender Fertigungssysteme.

PRIME: Die Zukunft der industriellen Fertigung gestalten

PRM was a big hit at DesignCon 2025.

KI revolutioniert die Produktivität und treibt Traditionsbranchen zu Innovationen an. Um die Optimierung der flexiblen Fertigung weiterzuentwickeln, integriert P&R Measurement KI in Fertigungsanlagen und -systeme, um Produktionsprozesse intelligenter und effizienter zu gestalten. Mit PRIME stellt das Unternehmen einen KI-Agenten vor, der komplexe Aufgaben vereinfacht, technische Hürden senkt und Nutzern jeder Erfahrungsstufe die Beherrschung von Engineering-Tools ermöglichen soll.

PRIME schlägt eine Brücke zwischen der digitalen und der physischen Welt und verwandelt Befehle in natürlicher Sprache in eine präzise Steuerung von Industrieanlagen und Systemen. Die Fortschritte im Bereich der KI haben die Kosten und die Komplexität des Einsatzes anspruchsvoller Technologien reduziert, sodass mehr Menschen technische Lösungen in realen Anwendungen nutzen können, wie Lei Wang berichtet, der Chairman des Unternehmens.

Perspektivisch plant P&R Measurement, die Fähigkeiten von PRIME zu erweitern und sie in verschiedene industrielle Plattformen zu integrieren, um umfangreiche Workflows zu verwalten, die Effizienz zu steigern und eine nachhaltige Produktion zu fördern.

Die flexible Fertigung steht im Rampenlicht: P&R Measurement ist führend bei der Innovation der intelligenten Fertigung

Auf der DesignCon stellt P&R Measurement auch sein Smart Lab vor – eine Plattform der nächsten Generation, die Automatisierung, Digitalisierung, KI und fortschrittliche Messtechnologien kombiniert, um die Produktentwicklung zu beschleunigen. Zur Optimierung des Ressourcenmanagements einer führenden Haushaltsgerätemarke ermöglichte das Smart Lab den Hochenergielabors des Kunden eine Senkung des Energieverbrauchs um 30 %, um erhebliche Kosteneinsparungen im Bereich Forschung und Entwicklung zu erzielen.

Außerdem werden die sensorischen Testlösungen A²S Lab und die flexible Testplattform A²TP von P&R Measurement vorgestellt, die den Kunden helfen, komplexe Produktvalidierungsaufgaben effizient zu erfüllen. Diese Lösungen gewährleisten nicht nur die Zuverlässigkeit der Produkte, sondern verbessern auch das Benutzererlebnis.

Eine Vision für eine globale Zukunft

Die GD3-Strategie (Global Distributed Design and Delivery) von P&R Measurement bringt die globale Vision voran, indem sie KI, Informationstechnologien, Digitalisierungstechnologien und Messtechnologien kombiniert, um Innovationen zu fördern, hochkarätige Talente aus einer Vielzahl von Bereichen anzuziehen und die intelligente Fertigung zu transformieren. Zu den Zielen des Unternehmens gehören die Verbesserung der industriellen Automatisierung, die Förderung der flexiblen Fertigung und die Demokratisierung der technischen Entwicklung, um den gesellschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2609671/PRM_was_a_big_hit_at_DesignCon_2025.jpg