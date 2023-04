PRA Group ernennt erfahrene Führungskraft Owen James zum Global Investments Officer

James bringt 30 Jahre Branchenerfahrung mit, davon zuletzt 10 Jahre bei der PRA Group.

NORFOLK, Virginia, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die PRA Group, Inc. (NASDAQ: PRAA) (das „Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen im Erwerb und Einzug notleidender Kredite, hat die Ernennung von Owen James als Global Investments Officer mit Wirkung zum 7. April bekannt gegeben. Die PRA Group gab heute außerdem bekannt, dass Chris Graves, Executive Vice President und Global Investments and Analytics Officer, aus persönlichen Gesundheitsgründen mit Wirkung zum 12. Mai 2023 in den Ruhestand tritt.

James ist seit mehr als einem Jahrzehnt bei der PRA Group tätig, zuletzt als Managing Director of Acquisitions. Er leitete die Investitionen des Unternehmens in Europa und gehörte dem europäischen Senior-Management-Team an. In den letzten fünf Jahren hat das europäische Geschäft der PRA Group starke Ergebnisse geliefert und ist zu einem bedeutenden Treiber der Gesamtleistung des Unternehmens geworden, mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in Portfolios in 11 europäischen Märkten. Im Jahr 2022 begann James auch mit führenden Investitionen auf dem australischen Markt. James kam im Rahmen des ersten Eintritts des Unternehmens in Europa durch die Übernahme von Mackenzie Hall Holdings im Jahr 2012 zur PRA Group.

„Es ist eine Ehre, diese Rolle bei der PRA Group zu übernehmen, während das Unternehmen sein beeindruckendes Wachstum in expandierenden Regionen fortsetzt. Ich freue mich darauf, eine erfolgreiche globale Anlagestrategie umzusetzen – das globale Marktpotenzial von PRA zu schaffen und zu nutzen und gleichzeitig auf grundlegenden Prinzipien wie Preisdisziplin aufzubauen", sagte James.

James verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der globalen Branche der notleidenden Kredite und war für die Leitung operativer Geschäfte, Geschäftsentwicklung und Investitionen verantwortlich. Bevor er zur PRA Group kam, arbeitete er mehr als 15 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen bei Intrum Justitia, einem großen europäischen Schuldendienstleister und -käufer.

James hat die Verantwortung für die globalen Portfolioinvestitionen der PRA Group übernommen und ist dem Senior-Leadership-Team beigetreten, wo er direkt Präsident und CEO Vikram „Vik" Atal unterstellt ist.

„Owens umfassendes Branchenwissen, seine Erfahrung innerhalb der PRA Group und seine weltweite Erfolgsbilanz machen ihn zu einer großartigen Besetzung, um unsere globale Anlagestrategie voranzutreiben. Er wird uns dabei helfen, in neuere Märkte zu expandieren und weiterhin aktiv Möglichkeiten zu erkunden, unser Kerngeschäft über Kunden, Produkte und Regionen hinweg auszubauen und uns weiter als globales Unternehmen zu positionieren", sagte Atal. „Wir möchten Chris herzlich für seine umfangreichen Beiträge für die PRA Group in den letzten 17 Jahren danken und wünschen ihm alles Gute, während er sich auf seine Gesundheit und seine Familie konzentriert."

„Ich möchte dem Team der PRA Group für unglaubliche 17 Jahre danken. Das Unternehmen ist mit Owen als Global Investments Officer in exzellenten Händen und ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeit, die Angebotszunahme zu handhaben, die wir in den kommenden Monaten erwarten", sagte Graves.

