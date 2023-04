PRA Group nomeia Owen James como diretor de investimentos globais

James traz 30 anos de experiência na indústria, sendo os últimos 10 no PRA Group.

NORFOLK, Virgínia, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (NASDAQ: PRAA) (a "Empresa), líder global na aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, anunciou a nomeação de Owen James como diretor de investimentos globais, a partir de 7 de abril. O PRA Group também anunciou hoje que Chris Graves, vice-presidente executivo e diretor global de investimentos e análises, está se aposentando por motivos de saúde pessoal, a partir de 12 de maio de 2023.

James está no PRA Group há mais de uma década, mais recentemente, como diretor administrativo de aquisições. Ele liderou os investimentos da empresa na Europa e atuou na equipe de gerenciamento sênior da Europa. Nos últimos cinco anos, os negócios europeus do PRA Group apresentaram resultados sólidos e cresceram para se tornar um importante impulsionador do desempenho geral da empresa, com mais de US$ 2 bilhões investidos em portfólios em 11 mercados europeus. Em 2022, James também começou a liderar os investimentos no mercado australiano. James ingressou no PRA Group como parte da primeira entrada da empresa na Europa por meio da aquisição da Mackenzie Hall Holdings, em 2012.

"É uma honra exercer esta função no PRA Group, pois a empresa continua seu crescimento impressionante em geografias em expansão. "Estou ansioso para executar uma estratégia de investimento global bem-sucedida — criando e capitalizando sobre o potencial de mercado global do PRA, ao mesmo tempo em que desenvolvo princípios fundamentais como disciplina de preços", disse James.

James tem mais de 30 anos de experiência no setor global de empréstimos inadimplentes, liderando operações, desenvolvimento de negócios e investimentos. Antes de ingressar no PRA Group, trabalhou por mais de 15 anos em uma variedade de cargos seniores na Intrum Justitia, uma importante administradora e compradora de dívidas europeias.

James assumiu a responsabilidade pelos investimentos do portfólio global do PRA Group e se juntou à equipe de liderança sênior, reportando-se diretamente ao presidente e CEO Vikram " Vik" Atal.

"O amplo conhecimento de Owen sobre o setor, a experiência dentro do PRA Group e o histórico de sucesso global o tornam uma ótima opção para impulsionar nossa estratégia de investimento global. Ele nos ajudará a expandir para mercados mais novos e a continuar a explorar ativamente oportunidades de crescimento de nossos principais negócios em clientes, produtos e localidades geográficas, posicionando-nos ainda mais como uma empresa global", disse Atal. "Gostaríamos de agradecer calorosamente a Chris por suas amplas contribuições para o PRA Group nos últimos 17 anos, e desejamos a ele tudo de melhor enquanto se concentra em sua saúde e família".

"Gostaria de agradecer à equipe PRA Group pelos incríveis 17 anos. A empresa está em excelentes mãos com Owen no papel de diretor global de investimentos, e tenho toda confiança em sua capacidade de navegar pela expansão que esperamos ver nos próximos meses", disse Graves.

