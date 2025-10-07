PRAGMATIC SEMICONDUCTOR NOMME PETER HERWECK AU POSTE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le vétéran de la technologie industrielle rejoint le pionnier de la technologie FlexIC pour permettre une intelligence à l'échelle de l'objet et jeter un pont entre nos mondes physique et numérique pour un avenir durable.

CAMBRIDGE, Angleterre, 7 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Pragmatic Semiconductor Ltd. annonce aujourd'hui la nomination de Peter Herweck au poste de président du conseil d'administration, avec effet immédiat. Herweck succède à Erik Langaker, qui occupait le poste de président depuis 2020 et qui quitte ses fonctions après cinq années de leadership et de services inestimables.

Herweck est un dirigeant mondial et un membre du conseil d'administration très expérimenté, qui a passé plus de quatre décennies dans les domaines de la technologie, de l'automatisation industrielle et de la fabrication de pointe. Il a récemment occupé le poste de CEO de Schneider Electric SE, où il a dirigé la transformation stratégique de l'entreprise et exploité les opportunités offertes par les mégatendances telles que la numérisation, l'électrification et le développement durable pour atteindre une croissance record.

Herweck a notamment été CEO d'AVEVA plc, un leader des logiciels industriels classé au FTSE 100, où il a mené la transition vers des modèles SaaS axés sur le cloud et a supervisé l'acquisition historique d'OSIsoft. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des postes de direction chez Siemens AG, notamment celui de Chief Executive de la division Process Industries and Drives, à la tête de la technologie d'automatisation industrielle et de la fabrication à l'échelle mondiale, ainsi que celui de directeur de la stratégie du groupe, où il a défini la stratégie de numérisation et de portefeuille de l'entreprise. Herweck est également administrateur non exécutif de longue date de Teradyne Inc. (NASDAQ : TER), leader mondial de l'équipement de test des semiconducteurs et de l'automatisation industrielle, et possède une riche expérience internationale, ayant vécu et travaillé en Allemagne, en Chine, au Japon, en Suisse et aux États-Unis.

Le conseil d'administration souhaite profiter de cette occasion pour remercier Langaker pour son leadership inestimable et ses contributions considérables. Au cours de son mandat, il a supervisé une période de croissance et de transformation importantes, notamment le tour de table de série C de l'entreprise et le tour de table de série D de 231 millions de dollars qui a suivi - la plus importante levée de fonds jamais réalisée en Europe pour une entreprise de semiconducteurs - ainsi que l'expansion de l'empreinte manufacturière mondiale de l'entreprise et la commercialisation de sa technologie pionnière de circuits intégrés flexibles (FlexIC). MLangaker restera administrateur de la société jusqu'au 31 octobre 2025 et soutiendra la transition de la présidence à Herweck.

David Moore, CEO de Pragmatic Semiconductor, déclare : « Je suis ravi d'accueillir Peter en tant que nouveau président. Son leadership et son expérience dans les domaines de l'automatisation industrielle, des technologies de pointe et de la fabrication le placent dans une position idéale pour soutenir la formidable croissance de Pragmatic, alors que nous développons notre technologie unique FlexIC pour accélérer la croissance et le succès de nos clients internationaux et avoir un impact positif sur la vie des gens et sur notre planète. Personnellement, et au nom de l'équipe de direction et de l'ensemble de l'entreprise, je tiens à remercier Erik pour le dévouement dont il a fait preuve en tant que président. Sa vosop, et son soutien ont été déterminants pour faire passer Pragmatic d'un stade précoce d'innovation technologique à un leader dans le domaine des semiconducteurs ».

Peter Herweck, président du conseil d'administration de Pragmatic Semiconductor, déclare : « Je suis très heureux de rejoindre le conseil d'administration de Pragmatic et de soutenir la croissance de la société, en développant l'intelligence au niveau de l'objet pour des milliers de milliards de dispositifs. C'est un grand honneur pour moi de mettre ma passion pour la technologie et mon expérience industrielle au service de notre croissance. Je remercie Erik, le conseil d'administration et David pour leur confiance ».

Erik Langaker, ancien président du conseil d'administration de Pragmatic Semiconductor, déclare : « Ce fut un privilège extraordinaire d'assister au parcours de l'entreprise, de la technologie brute à la conception et à la fabrication de produits commerciaux à grande échelle. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à nos actionnaires, au conseil d'administration et, surtout, à David et à son équipe, qui ont rendu mon passage dans l'entreprise si gratifiant. Je suis vraiment honoré qu'une personne du calibre de Peter assume le rôle de président alors que nous entamons la prochaine étape de notre croissance ».

Pragmatic Semiconductor est un pionnier de la technologie des semiconducteurs flexibles à l'échelle afin de jeter un pont durable entre les mondes numérique et physique. Pragmatic conçoit et fabrique des circuits intégrés flexibles (FlexICs) - des semiconducteurs ultra-minces et flexibles.

Les produits de Pragmatic, les plateformes FlexIC et les services de fonderie permettent aux clients de fournir une innovation flexible avec des capacités de connexion, de détection et de calcul, permettant une intelligence durable au niveau de la périphérie et de l'objet à l'échelle et à la vitesse. La fonderie Pragmatic FlexIC exploite un processus unique et innovant offrant une production durable et des cycles d'innovation rapides, ainsi qu'une voie vers la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

