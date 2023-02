Praxis führt gehostete Zahlungsfelder ein

LIMASSOL, Zypern, 2. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd gibt die Einführung seines neuesten Produkts, Hosted Payment Fields, bekannt. Diese innovative Lösung ermöglicht es Unternehmen, vertrauliche Zahlungsinformationen von Kunden sicher zu erfassen, ohne dass sie mit dem Datensicherheitsstandard der Zahlungskartenindustrie (PCI-DSS) konform sein müssen.

Mit dem neuesten Produkt können Unternehmen ihre eigene Kassenfunktion mit ihrer eigenen Benutzeroberfläche beibehalten und gleichzeitig auf die gehosteten Zahlungsfelder von Praxis zugreifen – und so Zugang zu über 525 Zahlungsdienstleistern weltweit erhalten.

Die Lösung senkt nicht nur das Betrugsrisiko und verbessert die Beziehung zu den Kunden, sondern ermöglicht es Händlern auch, in neue Märkte zu expandieren und ihren Kundenstamm zu erweitern, ohne dass sie ihre bestehende Kassenfunktion oder Zahlungsseite komplett ersetzen müssen.

Die Hosted Payment Fields von Praxis ermöglichen es Händlern, ihre Zahlungsinformationen auf sicheren Servern gemäß dem Standard der Zahlungskartenindustrie (PCI) zu speichern und gleichzeitig den Bezahlvorgang zu optimieren. Zusätzlich können Praxis-Händler jetzt die Benutzerfreundlichkeit insgesamt verbessern, da Kunden keine langen und komplizierten Formulare mehr ausfüllen müsse

Einige der Vorteile, die Unternehmen von der Nutzung der Hosted Payment Fields von Praxis erwarten können, sind:

Mehr Sicherheit: Durch das Hosting von Zahlungsfeldern auf sicheren Servern können Unternehmen das Betrugsrisiko verringern und die vertraulichen Daten ihrer Kunden schützen.

Verbesserte Kundenerfahrung: Der optimierte Bezahlvorgang, den die Hosted Payment Fields von Praxis bieten, führt zu höheren Umsätzen und mehr Kundenzufriedenheit.

Mehr Flexibilität: Hosted Payment Fields können problemlos in jede Website integriert werden, unabhängig von Plattform oder Sprache. Die von Praxis implementierten Hosted Payment Fields ermöglichen es einem Unternehmen, seine eigene Kasse zu unterhalten.

Kostengünstig: Hosted Payment Fields machen es für Unternehmen überflüssig, in teure PCI-konforme Infrastruktur zu investieren, was Kosten senkt und die Rentabilität erhöht.

Benutzerfreundliches Framework: Händler haben Zugriff auf umfassende Konfigurationsmöglichkeiten und können parallel dazu das Nutzerverhalten verfolgen und entsprechend anpassen, um die Konversionsrate zu erhöhen.

Mitbegründer Amit Klatchko erklärte: „Wir sind überzeugt, dass Hosted Payment Fields Unternehmen die Sicherheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bietet, die sie benötigen, um auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Online-Markt erfolgreich zu sein."

Er erklärte weiter, dass der aktuelle Wachstumspfad von Praxis steil sei: „Wir haben vor kurzem unseren neuen CIO, Guy Karsenti, eingestellt, der unser technisches Team immer stärker macht. In den kommenden Monaten werden wir einige große Ankündigungen zu unserem Produkt vornehmen."

Praxis Tech Ltd ist ein Softwareunternehmen für Zahlungstechnologie, das Unternehmen bei der weltweiten Expansion und der Optimierung ihrer Zahlungsinfrastruktur unterstützt. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und hat sich zu einer führenden Plattform für die Zahlungsabwicklung für Händler entwickelt, die ihr Geschäft ausbauen, in neue globale Märkte expandieren und verschiedene Zahlungslösungen integrieren möchten.

