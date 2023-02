Praxis lance des champs de paiement hébergés

LIMASSOL, Chypre, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd annonce le lancement de son dernier produit, des champs de paiement hébergés. Cette solution innovante permet aux entreprises de collecter en toute sécurité des informations de paiement sensibles auprès des clients, sans nécessiter de conformité PCI-DSS.

Leur dernier produit garantit que les entreprises seront en mesure de maintenir leur propre caisse avec leur propre interface utilisateur tout en accédant aux champs de paiement hébergés de Praxis, et ainsi accéder à plus de 525 PSP dans le monde.

La solution, tout en réduisant le risque de fraude et en améliorant les relations avec les clients des commerçants, permet à ces derniers de pénétrer de nouveaux marchés et d'élargir leur clientèle sans avoir à remplacer entièrement leur caisse ou leur page de paiement.

Les champs de paiement hébergés de Praxis permettent aux commerçants de stocker leurs informations de paiement sur des serveurs sécurisés et conformes aux normes PCI, tout en simplifiant le processus de paiement. En outre, les commerçants Praxis peuvent désormais améliorer l'expérience utilisateur globale en éliminant la nécessité pour les clients de remplir des formulaires longs et compliqués.

Voici quelques avantages auxquels les entreprises peuvent s'attendre en utilisant les champs de paiement hébergés de Praxis :

Sécurité renforcée : en hébergeant des champs de paiement sur des serveurs sécurisés, les entreprises peuvent réduire le risque de fraude et protéger les informations sensibles de leurs clients.

Une expérience client améliorée : le processus de paiement simplifié fourni par les champs de paiement hébergés de Praxis entraîne une augmentation des conversions et de la satisfaction des clients.

Souplesse accrue : les champs de paiement hébergés peuvent être facilement intégrés à n'importe quel site Web, peu importe la plateforme ou la langue. Permettre à une entreprise de maintenir sa propre caisse avec les champs de paiement hébergés mis en œuvre par Praxis.

Rentable : les champs de paiement hébergés éliminent la nécessité pour les entreprises d'investir dans une infrastructure coûteuse conforme aux normes PCI, réduisant les coûts et augmentant la rentabilité.

Cadre facile à utiliser : les commerçants ont accès à une personnalisation complète tout en étant en mesure de suivre le comportement des utilisateurs et de s'adapter en conséquence pour augmenter les conversions.

Le cofondateur, Amit Klatchko , a expliqué : « Nous sommes convaincus que les champs de paiement hébergés fourniront aux entreprises la sécurité, la souplesse et la facilité d'utilisation dont elles ont besoin pour réussir dans le marché en ligne concurrentiel d'aujourd'hui ».

Il a ensuite expliqué : « La trajectoire de croissance actuelle de Praxis est rapide. Nous venons de faire appel à notre nouveau directeur du service informatique, Guy Karsenti, qui pousse rapidement notre équipe technologique de la force à la force. Nous ferons d'énormes annonces au sujet de notre produit au cours des prochains mois ».

Praxis Tech Ltd est une société de logiciels de technologie de paiement qui aide les entreprises à simplifier leur expansion mondiale et à optimiser leur infrastructure de paiement. La société a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années et constitue une plateforme d'orchestration des paiements de premier plan pour les commerçants qui cherchent à faire croître leurs activités, à percer de nouveaux marchés mondiaux et à s'intégrer à de multiples solutions de paiement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1993285/Praxis.jpg

SOURCE Praxis Tech Ltd.