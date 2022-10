PRE OCEŇOVANÉ ZARIADENIE SKINPEN® PRECISION BOLI OZNÁMENÉ NOVÉ A ROZŠÍRENÉ SCHVÁLENÉ INDIKÁCIE

Upevňuje si štatút vedúceho a najpokročilejšieho systému na remodeláciu pokožky

DALLAS, 6. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Crown Aesthetics („Crown"), divízia spoločnosti Crown Laboratories a vynálezca oceneného prístroja SkinPen Precision, dnes oznámila, že jej revolučný prístroj získal tri nové schválené indikácie, čím sa ešte viac posilnil jeho štatút najvšestrannejšieho lekárskeho ošetrenia mikroihličkami na trhu. Certifikácia potvrdzuje, že ošetrenie pomocou SkinPen Precision môže pomôcť zlepšiť vzhľad jaziev po chirurgických zákrokoch, strií a rozšírených pórov na všetkých častiach tela.

SkinPen Precision

Prístroj je tiež schválený na zdravotnícke účely, a to na liečbu jaziev po akné na tvári u dospelých vo veku od 22 rokov a na estetické účely na zlepšenie kozmetického vzhľadu jemných liniek, vrások a pigmentácie (dyschrómie).

V rozvinutých krajinách sa v dôsledku 55 miliónov plánovaných operácií a 25 miliónov operácií po úrazoch každoročne u 100 miliónov pacientov vyskytnú jazvy, z ktorých niektoré spôsobujú značné problémy.1 Bežné chirurgické jazvy, ktoré vznikli v dôsledku nehôd, cisárskych rezov, estetických a elektívnych zákrokov, strií z tehotenstva a priberania/chudnutia môžu mať výrazný negatívny vplyv na psychiku človeka. Kliniky a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dnes vnímajú rastúci počet pacientov, ktorí uvádzajú zjazvenie ako kľúčový problém, ktorý chcú riešiť s postupmi s využitím mikroihličiek. Vďaka týmto pozoruhodným číslam bude táto nová certifikácia nepochybne naďalej zvyšovať hodnotu a užitočnosť pera SkinPen Precision.

„Ako značka neustále zvyšujeme latku na trhu ošetrení pomocou mikroihličiek," povedal Andy Moulton, viceprezident Crown Aesthetics pre medzinárodný predaj. „Táto nová certifikácia nielenže upevňuje naše postavenie popredného a najpokročilejšieho systému na remodeláciu pleti, ale umožňuje nám aj ďalší globálny dosah na spotrebiteľov. Sme odhodlaní podporovať našich zákazníkov na ich ceste za zdravou pokožkou tým, že im pomôžeme viditeľne zmeniť a zlepšiť vzhľad pokožky bez chirurgického zákroku."

SkinPen Precision je najdôveryhodnejšia technológia aplikácie mikroihličiek na trhu a spôsobila skutočnú revolúciu v remodelácii pleti pre všetkých. Vďaka najmodernejšej technológii poskytuje pacientom nechirurgický zákrok na kompletné omladenie pokožky, ktorý prináša prirodzene vyzerajúce výsledky s minimálnou alebo žiadnou rekonvalescenciou. Vďaka zlatému štandardu bezpečnosti a účinnosti boli na celom svete vykonané už viac ako dva milióny ošetrení so SkinPen Precision.2

O výrobku SkinPen Precision

Zdravotnícka pomôcka

Prvé zariadenie na svete s povolením FDA na ošetrenie pomocou mikroihličiek

Mechanická aplikácia mikroihličiek vytvára kontrolované mikroporanenia, ktoré stimulujú prirodzený proces hojenia rán v tele a zároveň minimalizujú poškodenie buniek.

Žiadne teplo, žiadne chemikálie, žiadne invazívne injekcie

Zlatý štandard pre remodeláciu pokožky, bezpečnosť pacienta a účinnosť

Ošetrenie trvá 30 minút a vyžaduje sa 1 až 3 ošetrenia. Krátka alebo žiadna rekonvalescencia.

Vhodné pre všetky typy pleti a tóny, celoročne 2

Podporené viac ako 90 overovacími štúdiami kvality, bezpečnosti a výkonu3

Pre indikácie v USA – kompletný súhrn klinických skúšaní a dôležité bezpečnostné informácie vrátane kontraindikácií a spôsobu používania mikroihličkového prístroja SkinPen Precision nájdete na lokalite www.skinpen.com.

O spoločnosti Crown Aesthetics

Spoločnosť Crown Aesthetics, popredná spoločnosť v oblasti lekárskej estetiky, sa venuje pomoci špičkovým ordináciám na celom svete pri rozvoji ich podnikania. Dosahujeme to tým, že prinášame dramatické výsledky v oblasti omladenia a obnovy. Naše minimálne invazívne inovácie – SkinPen®, prvé zariadenie s mikroihličkami schválené FDA, MicroPen EVO™, systémy plazmy bohatej na krvné doštičky (PRP) ProGen PRP™ Advantage a Eclipse PRP®, VOTESSE™, systém pre zdravie vlasov a protokol po mikroihličkovaní Skinfuse® – pôsobia ako „vstupné" produkty, ktoré privádzajú do ambulancií nových a veľmi spokojných pacientov. Spoločnosť Crown Aesthetics so sídlom v Dallase v Texase stanovuje priemyselné štandardy účinnosti, bezpečnosti a inovácií. Vďaka tomu naši zákazníci neustále poskytujú najlepšiu estetickú starostlivosť v odbore. Viac informácií nájdete na lokalite www.crownaesthetics.com.

O spoločnosti Crown Laboratories, Inc.

Spoločnosť Crown, súkromná, plne integrovaná globálna spoločnosť so zameraním na starostlivosť o pleť, sa zaviazala vyvíjať a poskytovať rozmanité portfólio estetických, prémiových a terapeutických výrobkov starostlivosti o pleť, ktoré zlepšujú kvalitu života spotrebiteľov počas ich cesty k starostlivosti o pleť. Inovatívna spoločnosť Crown, ktorá sa zameriava na vedu o koži pre život, sa vďaka svojej vytrvalej snahe prinášať dokonalé terapeutické výsledky a vylepšené výsledky pre pacientov stala lídrom v oblasti dermatológie a estetickej medicíny. Spoločnosť Crown je už deväť rokov zaradená do zoznamu Inc. 5000 najrýchlejšie rastúcich súkromných spoločností a rozšírila svoju distribúciu do viac ako 41 krajín. Viac informácií nájdete na lokalite www.crownlaboratories.com.

