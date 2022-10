PREISGEKRÖNTER SKINPEN® PRECISION MIT NEUEN UND ERWEITERTEN ZULASSUNGEN

Festigt den Status als führendes, fortschrittlichstes System für die Hautremodellierung

DALLAS, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics („Crown"), ein Geschäftsbereich von Crown Laboratories und Erfinder des preisgekrönten SkinPen Precision , hat heute bekannt gegeben, dass sein revolutionäres Gerät drei neue Zulassungen erhalten hat, was seinen Status als die vielseitigste medizinische Microneedling-Behandlung auf dem Markt weiter stärkt. Die Zertifizierung bestätigt den SkinPen Precision als eine Behandlungsmethode, die dazu beitragen kann, das Erscheinungsbild von Operationsnarben, Dehnungsstreifen und vergrößerten Poren an allen Körperstellen zu verbessern.

SkinPen Precision

Das Gerät ist auch für medizinische Zwecke zur Behandlung von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen ab 22 Jahren sowie für ästhetische Zwecke zur Verbesserung des kosmetischen Erscheinungsbildes von feinen Linien, Falten und Pigmentstörungen (Dyschromie) zugelassen.

In den Industrieländern tragen jedes Jahr 100 Millionen Patienten Narben davon, von denen einige erhebliche Probleme verursachen, und zwar als Folge von 55 Millionen freiwilligen chirurgischen Eingriffen und 25 Millionen Operationen nach Verletzungen.1 Häufige Operationsnarben infolge von Unfällen, Kaiserschnitten, ästhetischen und freiwilligen Eingriffen, Schwangerschaftsstreifen und Gewichtszunahme/-verlust können die Psyche eines Menschen erheblich beeinträchtigen. Kliniken und Gesundheitsdienstleister verzeichnen inzwischen eine wachsende Zahl von Patienten, die Narbenbildung als ein Hauptanliegen nennen, das sie mit Hilfe von Microneedling-Verfahren behandeln möchten. Angesichts dieser bemerkenswerten Zahlen wird diese neue Zertifizierung zweifellos den Wert und den Nutzen des SkinPen Precision weiter steigern.

„Als Marke legen wir die Messlatte auf dem Microneedling-Markt kontinuierlich höher", so Andy Moulton, Vice President, Vertrieb International für Crown Aesthetics. „Die neue Zertifizierung festigt nicht nur unsere Position als führendes, fortschrittlichstes System zur Hautremodellierung, sondern ermöglicht es uns auch, unsere weltweite Kundenreichweite zu vergrößern. Wir sind bestrebt, unsere Kunden auf ihrem Weg zu einer gesunden Haut zu unterstützen, indem wir ihnen helfen, das Erscheinungsbild ihrer Haut ohne chirurgische Eingriffe sichtbar zu verändern und zu verbessern."

Der SkinPen Precision ist die zuverlässigste Microneedling-Technologie auf dem Markt und hat die Behandlung zur Hauterneuerung für alle revolutioniert. Die hochmoderne Technologie bietet den PatientInnen ein nicht-chirurgisches Verfahren zur vollständigen Hautverjüngung, das natürlich aussehende Ergebnisse mit wenig bis gar keiner Ausfallzeit liefert. Weltweit sind bereits über zwei Millionen SkinPen Precision-Behandlungen durchgeführt und setzen den Goldstandard für Sicherheit und Wirksamkeit.2

Informationen zu SkinPen Precision

Medizinprodukt

Weltweit erstes von der FDA zugelassenes Microneedling-Gerät

Mechanisches Microneedling – erzeugt kontrollierte Mikroverletzungen, um den natürlichen Wundheilungsprozess des Körpers zu stimulieren und gleichzeitig die Zellschädigung zu minimieren

Keine Hitze, keine Chemikalien, keine invasiven Injektionen

Standard für Hautremodellierung, Patientensicherheit und Effektivität

Die Behandlung dauert 30 Minuten und erfordert 1-3 Sitzungen. Wenig bis keine Ausfallzeiten.

Geeignet für alle Hauttypen und Hauttöne, ganzjährig 2

Geprüft in über 90 Validierungsstudien zu Qualität, Sicherheit und Leistung3

Angaben zur Indikation in den USA, eine vollständige Zusammenfassung der klinischen Studien sowie wichtige Sicherheitsinformationen, einschließlich Kontraindikation und Verwendung des SkinPen Precision-Microneedling-Geräts, finden Sie unter www.skinpen.com.

Informationen zu Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, das führende Unternehmen für medizinische Ästhetik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, führende Praxen auf der ganzen Welt beim Wachstum ihres Geschäfts zu unterstützen. indem wir beeindruckende Ergebnisse bei der Verjüngung und Wiederherstellung erzielen. Unsere minimal-invasiven Innovationen - SkinPen®, das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät, MicroPen EVO™, die plättchenreichen Plasmasysteme (PRP) ProGen PRP™ Advantage und Eclipse PRP®, VOTESSE™, ein Haargesundheitssystem, und das Post-Microneedling-Protokoll Skinfuse® - fungieren als „Gateway"-Produkte, die neue und hoch zufriedene Patienten in die Praxen bringen. Crown Aesthetics hat seinen Sitz in Dallas, Texas, und setzt Branchenstandards für Wirksamkeit, Sicherheit und Innovation. Damit bieten wir unseren Kunden stets die beste ästhetische Versorgung in der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.crownaesthetics.com .

Informationen zu Crown Laboratories, Inc.

Crown, ein in Privatbesitz befindliches, voll integriertes, globales Hautpflegeunternehmen, hat sich der Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Portfolios an ästhetischen, hochwertigen und therapeutischen Hautpflegeprodukten verschrieben, die die Lebensqualität seiner Kunden in Bezug auf die gesamte Hautpflege verbessern. Crown ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die wissenschaftliche Erforschung der Hautpflege konzentriert. Sein stetiges Streben nach therapeutischer Exzellenz und verbesserten Patientenresultaten ist der Grund dafür, dass das Unternehmen auf dem Gebiet der Dermatologie und Ästhetik eine führende Position einnimmt. Crown wird seit neun Jahren in der Liste der am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen Inc. 5000 geführt und hat seine Präsenz auf über 41 Länder ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.crownlaboratories.com .

