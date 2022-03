Precious Shipping nutzt die Cloud-Plattform von Eka zur Digitalisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Precious Shipping ist eines der jüngsten Unternehmen, das von Ekas Lösung für Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung profitiert, die in weniger als 10 Wochen zu 100 % aus der Ferne implementiert wurde

NEW YORK, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Lösungen für das Büro des Finanzvorstands, gab die erfolgreiche Digitalisierung der Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung für Precious Shipping Public Company Limited (PSL) bekannt. Die Projektimplementierung erfolgte mit der preisgekrönten Remote-Implementierungsmethodik von Eka, die es PSL ermöglichte, durch die Inbetriebnahme innerhalb von 10 Wochen einen schnelleren ROI zu erzielen und die gesamte Berichtszeit um 50 % zu reduzieren.

PSL legt seit langem größten Wert auf die Schaffung langfristiger Werte und nachhaltiger Erträge für seine Aktionäre. In ihrem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht meldete die Reederei eine enorme Verringerung ihres Kohlenstoff-Fußabdrucks, indem sie ihre durchschnittliche Kohlenstoffintensität pro Transport im Vergleich zum Basisjahr 2014 über die gesamte Flotte um 42,4 % senkte.

Gautam Khurana, Director (Finance), Precious Shipping Public Company Limited, sagte über die Umsetzung: „Seit über einem Jahrzehnt verfolgt Precious Shipping nachhaltige Praktiken, um sicherzustellen, dass unsere Investitionen mit der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft in Einklang stehen. Mit der plattformbasierten Lösung von Eka für die Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung konnten wir die Verwaltung unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung, einschließlich der Kohlenstoffbilanzierung und -reduzierung, erfolgreich automatisieren. Ihre große Auswahl an Berichtsstandards und Rahmenwerken ermöglicht es uns, genaue Daten über mehrere globale Standards hinweg zu melden und die unterschiedlichen Interessen unserer zahlreichen Stakeholder zu berücksichtigen. Insgesamt hat sich die Zeit für die Berichterstattung um 50 % verkürzt, so dass unsere Teams wieder mehr Zeit haben, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren."

„Precious Shipping hat sich verpflichtet, durch die Verankerung nachhaltiger Praktiken im Kern seines Geschäfts Werte für alle seine Stakeholder im globalen Handel zu schaffen", sagt Shuchi Nijhawan, Chief Sustainability Officer, Eka Software Solutions. „Wir fühlen uns geehrt, Teil der Mission von PSL zu sein, die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit Lösungen zu transformieren, die das Unternehmen dabei unterstützen, einen echten Wandel durch bewusste und umweltbewusste Entscheidungen voranzutreiben", fügt sie hinzu.

Eka kündigte kürzlich eine Zusammenarbeit mit Microsoft an, um Unternehmen ein robustes Lösungspaket anzubieten, mit dem sie ihre Auswirkungen auf das Klima verringern und einen positiven Wandel durch ihre Nachhaltigkeitsinitiativen erzielen. Bis heute wird die Eka-Cloud-Plattform von den größten Unternehmen der Welt genutzt und ermöglicht ihnen die digitale Transformation in einem Umfeld ständiger Veränderungen.

Eka Software Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud-Lösungen, die eine ganze Reihe von Arbeitsabläufen von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr vereinheitlichen. Eka unterstützt mehr als 100 Kunden weltweit und verfügt über ausgewiesene Branchenexpertise, um Kunden bei der digitalen Transformation in einem Umfeld ständiger Veränderungen zu unterstützen. Lesen Sie mehr unter www.eka1.com .

