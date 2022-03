Precious Shipping utilise la plateforme Cloud d'Eka pour numériser les rapports de durabilité

Precious Shipping est l'une des dernières entreprises à bénéficier de la solution de reporting concernant la durabilité et les questions ESG d'Eka avec une mise en œuvre à distance à 100 % en moins de 10 semaines

NEW YORK, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, un leader mondial dans la fourniture de solutions Cloud d'entreprise au service du directeur financier, a annoncé la numérisation réussie des rapports relatifs à la durabilité et aux questions ESG pour Precious Shipping Public Company Limited (PSL). La mise en œuvre du projet a été réalisée grâce à la méthodologie de mise en œuvre à distance primée par Eka, permettant à PSL d'atteindre un retour sur investissement plus rapide en dix semaines et de réduire le temps de production de rapports global de 50 %.

PSL accorde depuis longtemps la plus haute priorité à la création de valeur à long terme et de rendements durables pour ses actionnaires. Dans son dernier rapport sur le développement durable, l'entreprise de transport maritime a fait état d'une réduction considérable de son empreinte carbone, réduisant son intensité carbone moyenne par transport de 42,4 % sur l'ensemble de la flotte, par rapport à l'année 2014, prise comme année de référence.

En parlant de la mise en œuvre, Gautam Khurana, directeur (Finances), Precious Shipping Public Company Limited, a déclaré : « Pendant plus d'une décennie, Precious Shipping a suivi des pratiques durables pour s'assurer que nos investissements sont en phase avec la création d'un avenir plus durable. Grâce à la solution de reporting sur la durabilité et les questions ESG d'Eka, fondée sur une plateforme, nous avons été en mesure d'automatiser avec succès la gestion de nos rapports sur la durabilité, y compris la comptabilisation et la réduction du carbone. Leur vaste sélection de normes et de cadres de production de rapports nous permet de produire des données exactes dans le cadre de multiples normes mondiales et de tenir compte des divers intérêts de nos nombreux intervenants. Dans l'ensemble, notre temps de production de rapports a été réduit de 50 %, ce qui donne à nos équipes un temps crucial pour se concentrer sur un travail plus stratégique. »

« Precious Shipping s'est engagée à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes dans le commerce mondial en intégrant des pratiques durables au cœur de ses activités », déclare Shuchi Nijhawan, responsable des questions de durabilité, Eka Software Solutions. « Nous sommes honorés de faire partie de la mission de PSL, qui vise à transformer ses rapports sur la durabilité avec des solutions pour aider l'entreprise à continuer à conduire de véritables changements avec des décisions conscientes et respectueuses de l'environnement », ajoute-t-elle.

Eka a annoncé récemment une collaboration avec Microsoft , l'objectif étant de proposer aux entreprises une suite de solutions robustes pour réduire leur impact sur le climat et les aider à provoquer un changement positif grâce à leurs initiatives de durabilité . À ce jour, la plateforme Cloud d'Eka a été utilisée par les plus grandes entreprises du monde. Elle leur permet de réaliser une transformation numérique dans un environnement de changement continu.

