Precision Heliparts - Australia e LORD Corporation firmam contrato de distribuição de produtos aeroespaciais

Conforme o acordo, a PHP-AU ficará responsável por vender, distribuir e dar suporte a produtos pós-venda da LORD para as plataformas Bell 206, 407 e Medium Series na Austrália.

"Para a PHP-AU é uma satisfação ter o reconhecimento da LORD Corporation como distribuidora de valor agregado no âmbito do novo contrato", disse o diretor de vendas da PHP-AU, Jordan Webber. "O reconhecimento como distribuidora autorizada nos dá acesso à incomparável linha de produtos da LORD Corporation, o que eleva ainda mais o suporte que a PHP-AU oferece a aeronaves da série Bell."

"A escolha do PAG para ser uma das nossas distribuidoras autorizadas faz parte da nossa estratégia para gerar uma maior satisfação ao cliente, proporcionando-lhe um melhor acesso aos nossos produtos de qualidade", disse Bernie Chan, diretor de marketing e vendas da LORD responsável pelos setores aeroespacial e de defesa da Ásia. "Como distribuidora, a PHP-AU manterá estoques no local para assegurar que os nossos clientes na Austrália tenham mais opções para reduzir os custos operacionais e de inventário e responder mais rapidamente a aeronaves em solo."

Sobre o Precision Aviation Group:

O Precision Aviation Group (PAG) é líder em fornecimento de produtos e serviços de valor agregado para a indústria aeroespacial e de defesa em todo o mundo. Com nove locais e mais de 24 mil metros quadrados de instalações de vendas e serviço nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil e Cingapura, o PAG usa diferentes unidades empresariais e um modelo de negócios com foco no cliente para atender ao setor de aviação por meio de duas funções de negócios: o supply chain de aviação e a marca registrada ISMRO® (da sigla em inglês equivalente a manutenção, reparo e operação com apoio de estoque).

O PAG fornece soluções de supply chain e de MRO (manutenção, reparo e operação) para aeronaves de asas fixas e rotativas por meio das seguintes empresas: Precision Heliparts – PHP (www.heliparts.com); Precision Aircraft Services – PAS (www.pas-pag.com); Precision Accessories & Instruments – PAI (www.precisionaccessories.com); Precision Heliparts Canada – PHP-C (www.heliparts.ca); Precision Accessories & Instruments Canada – PAI-C (www.precisionaccessories.ca); PHP-Instruments & Accessories – PHP-LA (www.heliparts.la); Precision Heliparts – Latin America (www.precisionaviationgroup.com/php-br); Precision Aero Technology – PAT (www.precisionaerotechnology.com); Precision Heliparts – Australia – PHP-AU (www.precisionheliparts.com.au); Precision Accessories & Instruments – Australia (PAI-AU) (www.precisionaccessories.com.au); Precision Heliparts Singapore (PHP-S); e Precision Aviation Controls, Inc. – PAC (www.precisionaviationcontrols.com). As subsidiárias do PAG têm capacidades de MRO para mais de 35 mil produtos, entre eles acessórios, aviônicos, componentes de motor, produtos hidráulicos, instrumentos, ensaios não destrutivos, starters geradores e rodas/freios (www.precisionaviationgroup.com).

