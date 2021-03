Precision Value & Health adquiere al líder en dedicación omnicanal mundial, Across Health

El equipo con sede en la UE proporciona una plataforma de optimización omnicanal y capacidades de transformación digitales para las principales compañías de las ciencias de la vida

BETHESDA, Md., 24 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Precision Value & Health, un líder de la industria dedicado a los servicios de comercialización para empresas innovadoras de ciencias biológicas, anunció hoy la adquisición de Across Health. Across Health es una consultoría de participación omnicanal líder en todo el mundo y que está centrada en proporcionar a los clientes un área analítica que se basa en las pruebas relacionadas con la estrategia comercial, la ejecución y la optimización de recursos. Las soluciones de la compañía están basadas en una suite de productos Navigator365 patentada y líder en el mercado, siendo más de 40 las compañías farmacéuticas que se basan en ella para la planificación omnicanal y la asignación de recursos. El equipo de Across Health ya está trabajando junto a los equipos de comunicaciones médicas, creatividad y ciencias de datos de Precision con el objetivo de ofrecer programas de lanzamiento y comercialización que se ayudan del análisis a lo largo del ciclo de vida del producto.

Fundada en el año 2008 y con sede central sita en Bélgica, Across Health se asocia con clientes del sector de las ciencias de la vida de primera línea para llevar a cabo el diseño y el rastreo de las estrategias omnicanal y de los programas de transformación digital. La base de las soluciones de Across Health es su abanico de productos Navigator365, líder dentro del mercado, una plataforma analítica basada en SaaS dedicada a planificar el lanzamiento omnicanal, la formulación de estrategias de campaña, el suministro de los recursos y la evaluación del impacto. Estos innovadores productos se apoyan en décadas de experiencia destacada en consultoría de la industria que ayuda a los clientes a poner en marcha una estrategia omnicanal ponderable destinada al lanzamiento y durante el ciclo de vida de la comercialización.

La vicepresidenta ejecutiva de Precision Value & Health y de participación de médicos y pacientes, Carolyn Morgan, comentó acerca de esta adquisición: "El ajuste de la cultura en nuestros equipos fue inmediato, a la vez que la colaboración se puso en marcha casi de forma instintiva. Across Health se basa en una familia de productos patentados con la que se ayuda a los clientes a optimizar su estrategia de mercado y recursos gracias al uso de un soporte analítico de acción única. Su experiencia, además de Navigator365, nos permite avanzar hacia un nuevo nivel de participación del cliente omnicanal que se basa en la evidencia, impulsando a una mejora para la toma de decisiones, además de un éxito aún mayor, para nuestros clientes".

Fonny Schenck, fundador y consejero delegado de Across Health, indicó: "Desde hace años, hemos perfeccionado nuestros productos pragmáticos, que se basan en el uso de la evidencia, que son completos y que disponen de conocimientos consultivos para acelerar la transformación digital y poder aventajarse de un modelo de comercialización omnicanal para las ciencias biológicas líderes en las empresas. Este enfoque destacado ha servido para conseguir el resultado de una amplia adopción por medio de los clientes (16 de las 20 principales compañías biofarmacéuticas ya son clientes) y los excepcionales de los clientes (2020 NPS = 74). Nos emociona el hecho de poder formar equipo con Precision Value & Health, para conseguir mejorar el servicio proporcionado a nuestros clientes actuales y futuros en todo el mundo a través de una gama de ofertas total".

Technology Holdings ha sido el asesor financiero exclusivo para Across Health. Si desea conocer más en relación a los servicios de consultoría onmicanal completos propios de Across Health y la gama de productos Navigator365 y Scala365, visite la página web sita en https://www.across.health/

Acerca de Precision Value & Health

Precision Value & Health se ha diseñado para proporcionar experiencias especializadas dentro de cada coyuntura de innovación y comercialización continuadas. Gracias a sus equipos que aprovechan la evidencia basada en datos y que se aventajan de la experiencia del mundo real, Precision Value & Health se asocia con empresas de ciencias biológicas para establecer y comunicar el valor clínico, económico y humano de las terapias innovadoras. Nuestras capacidades de comercialización incluyen asesores de PRECISION (precios mundiales y también estrategia de acceso al mercado), PRECISIONeffect (comunicaciones y marketing de atención médica), PRECISIONheor (generación de pruebas y estrategias), PRECISIONscientia (comunicaciones médicas), PRECISIONvalue (marketing de mercados administrados) y PRECISIONxtract (análisis que se basan en datos y conocimientos) Precision Value & Health cambia la trayectoria y a su vez acelera el éxito. Visite la página web: www.precisionvaluehealth.com

