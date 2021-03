Precision Value & Health erwirbt den globalen Omnichannel-Engagement-Führer, Across Health

Das in der EU ansässige Team bietet eine einzigartige Omnichannel-Optimierungsplattform und digitale Transformationsfähigkeiten für führende Life-Sciences-Unternehmen

BETHESDA, Maryland, 24. März 2021 /PRNewswire/ -- Precision Value & Health, der Branchenführer für Kommerzialisierungsdienstleistungen für innovative Life-Science-Unternehmen, gab heute die Übernahme von Across Health bekannt. Across Health ist ein führendes globales Omnichannel-Engagement-Beratungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden einen analytischen und evidenzbasierten Rahmen für die kommerzielle Strategie, Ausführung und Ressourcenoptimierung zu bieten. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf der firmeneigenen, marktführenden Navigator365-Produktsuite, auf die sich mehr als 40 Pharmaunternehmen bei der Omnichannel-Planung und Ressourcenzuweisung verlassen. Das Team von Across Health arbeitet bereits Hand in Hand mit den medizinischen Kommunikations-, Kreativ- und Datenwissenschaftsteams von Precision, um analytisch getriebene Einführungs- und Kommerzialisierungsprogramme über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg anzubieten.

Across Health wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belgien. Das Unternehmen arbeitet mit Blue-Chip-Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften zusammen, um Omnichannel-Strategien und digitale Transformationsprogramme zu entwickeln, auszuführen und zu verfolgen. Die Grundlage der Lösungen von Across Health ist die marktführende Navigator365-Produktsuite, eine SaaS-basierte Analyseplattform für die Planung von Omnichannel-Einführungen, die Formulierung von Kampagnenstrategien, die Ressourcenzuweisung und die Wirkungsmessung. Diese innovativen Produkte werden durch jahrzehntelange, tiefgreifende Branchenberatungsexpertise ergänzt, die den Kunden hilft, eine messbar effektive Omnichannel-Strategie zu entwickeln - für die Markteinführung und während des gesamten Vermarktungszyklus.

Carolyn Morgan, EVP, Ärztin und Patientenbeauftragte bei Precision Value & Health, kommentiert die Übernahme: „Die kulturelle Übereinstimmung zwischen unseren Teams war sofort gegeben und die Zusammenarbeit begann fast instinktiv. Across Health baut auf einer Familie von proprietären Produkten auf, die Kunden bei der Optimierung ihrer Go-to-Market-Strategie und -Ressourcen mit Hilfe eines einzigartigen, umsetzbaren Analyserahmens unterstützen. Ihre Expertise und der Navigator365 ermöglichen es uns, eine neue Ebene der evidenzbasierten Omnichannel-Kundenansprache zu betreten, die zu besseren Entscheidungen und noch größerem Erfolg für unsere Kunden führen wird."

Der Gründer und CEO von Across Health, Fonny Schenck, sagt: „Seit Jahren haben wir unsere pragmatischen, evidenzbasierten End-to-End-Produkte und beratenden Erkenntnisse verfeinert, um die digitale Transformation zu beschleunigen und das Omnichannel-Go-to-Market-Modell für führende Life-Science-Unternehmen zu optimieren. Dieser laserscharfe Fokus hat zu einer breiten Kundenakzeptanz (16 der 20 größten Biopharma-Unternehmen sind Kunden) und einem hervorragenden Kundenfeedback (2020 NPS = 74) geführt. Wir freuen uns, mit Precision Value & Health zusammenzuarbeiten, so dass wir unsere aktuellen und zukünftigen Kunden auf der ganzen Welt mit einem umfassenden Angebot besser bedienen können."

Technology Holdings fungierte als exklusiver Finanzberater von Across Health. Wenn Sie mehr über die firmeneigenen End-to-End Omnichannel-Beratungsdienste von Across Health und die Produktsuiten Navigator365 und Scala365 erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Website https://www.across.health/.

Informationen zu Precision Value & Health

Precision Value & Health ist darauf ausgerichtet, an jedem Punkt des Innovations- und Kommerzialisierungskontinuums spezialisiertes Fachwissen einzubringen. Mit Teams, die sich datengestützte Erkenntnisse zunutze machen und Erfahrungen aus der Praxis nutzen, arbeitet Precision Value & Health mit Life-Science-Unternehmen zusammen, um den klinischen, wirtschaftlichen und humanistischen Wert innovativer Therapien zu ermitteln und zu kommunizieren. Unsere Kommerzialisierungskapazitäten umfassen PRECISIONadvisors (globale Preis- und Marktzugangsstrategie), PRECISIONeffect (Kommunikation und Marketing im Gesundheitswesen), PRECISIONheor (Evidenzgenerierung und -strategie), PRECISIONscientia (medizinische Kommunikation), PRECISIONvalue (Marketing für verwaltete Märkte) und PRECISIONxtract (datengestützte Analysen und Erkenntnisse). Precision Value & Health verschiebt die Flugbahn und beschleunigt Ihren Erfolg. Besuchen Sie: www.precisionvaluehealth.com

