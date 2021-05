Přední výrobce klimatizačních zařízení společnost Gree byla jmenována hlavním vítězem soutěže „2021 Global Cooling Prize"

Soutěž Global Cooling Prize v roce 2018 společně vyhlásily ústav Rocky Mountain Institute, indická vláda a společnost Mission Innovation, které usilují o vývoj převratných moderních chladících technologií s pětkrát nižším klimatickým dopadem než standardní klimatizační jednotky, které jsou v současnosti na trhu (včetně nepřímých emisí uhlíku vznikajících v elektrické síti a přímých emisí uhlíku souvisejících se skleníkovým efektem z chladniček). Usiluje o řešení ohrožení klimatu způsobeném stále rostoucí poptávkou po klimatizaci pro obytné domy.

Chladící technologie společnosti Gree "Zero Carbon Source" spojuje pokročilé kompresní parní chlazení, fotovoltaické přímo řízené odpařovací chlazení, ventilaci a další technologie, které efektivně využívají zdroje obnovitelné energie a šetrné zdroje chlazení.

Klimatický dopad nového designu společnosti Gree s chladící technologií „Zero Carbon Source" je pětkrát nižší než u běžných klimatizací. Díky inovaci a inteligentnímu designu představuje technologie společnosti Gree, šetrná ke klimatu, hlavní průlom v omezení energetické efektivity běžných klimatizací.

S rychle rostoucím počtem lidí a zrychlenou urbanizací se odhaduje, že do roku 2050 vzroste světová poptávka po klimatizačních jednotkách pro domácnosti ze 1,2 miliardy kusů v roce 2016 na 4,5 miliardy jednotek. Pokud by byla chladící řešení, šetrná ke klimatu, efektivně propagována a využívána, mohlo by se zabránit emisím odpovídajícím 100 miliardám tun oxidu uhličitého. To by pomohlo zmírnit globální oteplování o více než 0,5°C do roku 2100 a zároveň usnadnilo život lidem, kteří žijí v horkém a vlhkém klimatu.

O společnosti Gree

Společnost Gree, založená v roce 1991, je diverzifikovaná technologická globální průmyslová skupina, která rozšířila své obchodní aktivity do odvětví spotřebního zboží pro domácnost a průmyslového vybavení pod třemi značkami: GREE, KINGHOME a TOSOT.

Další informace naleznete na stránkách http://global.gree.com/.

