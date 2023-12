Dong Mingzhu raconte l'histoire de carboneutralité de Gree à la COP28

ZHUHAI, Chine,, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Au pavillon chinois lors de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) le 3 décembre, Dong Mingzhu, président du conseil d'administration et président de Gree Electric Appliances et l'un des représentants d'entreprises de la région de Guangdong, a assisté à la conférence et a prononcé un discours-programme intitulé « Gree Technology helps the zero-carbon era », partageant l'histoire de Gree en matière de carboneutralité dans le processus de lutte contre les changements climatiques.

Dong delivered a speech in “China Pavilion”conference of COP28 In 2021, Gree “Zero Carbon Source” air conditioning system won the highest award of the Global Cooling Prize

M. Dong a indiqué que Gree a mis de l'avant la stratégie « For the Clearer Sky and Greener Earth » en 2013. Aujourd'hui, Gree a obtenu 40 technologies mondiales de pointe, dont 38 sont liées à la conservation de l'énergie. Les produits Gree sont largement vendus dans plus de 190 pays et régions et ont fait l'objet de plus de 110 000 demandes de brevet.

Après dix ans de recherche et développement technologiques, Gree a intégré de manière innovante les systèmes photovoltaïques et de climatisation, créé le premier système de climatisation à « source à zéro émission de carbone » au monde et remporté le prix le plus prestigieux du Global Cooling 2021. Selon les estimations du comité organisateur, cette technologie peut réduire les émissions de carbone des climatiseurs de 85,7 %. Après le lancement du produit, les consommateurs de la région du Moyen-Orient ont acheté près de 10 000 ensembles de climatiseurs photovoltaïques équipés de cette technologie, qui peuvent réduire les émissions de carbone de 110 000 tonnes par an. À l'heure actuelle, le système de « source à zéro émission de carbone » a été mis en œuvre dans plus de 12 000 cas d'ingénierie dans 35 pays et régions du monde, et est devenu le projet de démonstration spécial des « quatre points clés » de la Chine.

En outre, le refroidisseur centrifuge à inverseur à palier magnétique Gree est également un produit représentatif du développement vert. L'efficacité énergétique s'étant améliorée de plus de 30 % par rapport aux produits conventionnels, il a été utilisé dans plus de 100 000 grands projets dans le monde, comme le palais de l'assemblée du peuple de Chine, les Jeux olympiques d'hiver de Pékin et la Coupe du Monde du Qatar. La thermopompe à air de chauffage à haut rendement Gree, qui peut atteindre une capacité de chauffage de 100 % à -25℃, a été largement utilisée dans les projets de conversion du charbon en électricité dans les zones rurales du nord de la Chine, économisant 74 % de l'énergie par rapport à la combustion du charbon.

À l'avenir, Gree continuera d'investir dans la recherche et le développement de la production et de la fabrication vertes, et deviendra un « contributeur vert » dans l'industrie manufacturière, apportant la sagesse chinoise à l'environnement écologique mondial et à la vie meilleure de l'humanité.

