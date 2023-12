Dong Mingzhu compartilha história de carbono zero da Gree na COP28

ZHUHAI, China, 6 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- No Pavilhão da China da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em 3 de dezembro, Dong Mingzhu, presidente do Conselho e presidente da Gree Electric Appliances e um dos representantes empresariais da região de Guangdong, participou da conferência e proferiu um discurso principal sobre "A Tecnologia Gree ajuda a era de carbono zero", compartilhando a história de carbono zero da Gree no processo de lidar com as mudanças climáticas.

Dong proferiu um discurso na conferência do Pavilhão da China da COP28 (PRNewsfoto/Gree Electric Appliances, Inc) Em 2021, o sistema de ar condicionado “Fonte Zero Carbono” da Gree ganhou o mais alto prêmio do Global Cooling Prize (PRNewsfoto/Gree Electric Appliances, Inc)

Dong mencionou que a Gree apresentou a estratégia "Para um céu mais claro e uma terra mais verde" em 2013. Hoje em dia, a Gree obteve 40 tecnologias "Líderes Mundiais", das quais 38 estão relacionadas à conservação de energia. Os produtos da Gree são amplamente vendidos para mais de 190 países e regiões e registraram mais de 110.000 patentes.

Após dez anos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a Gree integrou de forma inovadora a energia fotovoltaica e o ar condicionado, criou o primeiro sistema de ar condicionado com "fonte zero de carbono" do mundo e ganhou o maior prêmio no Global Cooling Prize de 2021. Segundo estimativas do comitê organizador, essa tecnologia pode reduzir as emissões de carbono dos condicionadores de ar em 85,7%. Após o lançamento do produto, consumidores na região do Oriente Médio compraram quase 10.000 conjuntos de condicionadores de ar fotovoltaicos equipados com essa tecnologia, o que pode reduzir as emissões de carbono em 110.000 toneladas por ano. Atualmente, o sistema de "fonte zero de carbono" foi implementado em mais de 12.000 casos de engenharia em 35 países e regiões em todo o mundo e se tornou o projeto de demonstração especial dos "quatro pontos-chaves" da China.

Além disso, o chiller centrífugo com inversor de rolamento magnético Gree também é um produto representativo do desenvolvimento verde. Com eficiência energética melhorada em mais de 30% em comparação com produtos convencionais, ele foi usado em mais de 100.000 projetos importantes em todo o mundo, como o Grande Salão do Povo da China, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e a Copa do Mundo do Catar. A bomba de calor de fonte de ar para aquecimento de alta eficiência da Gree, que pode atingir 100% da capacidade de aquecimento a -25°C, tem sido amplamente utilizada em projetos de carvão para eletricidade em áreas rurais do norte da China, economizando 74% de energia em comparação com a queima de carvão.

No futuro, a Gree continuará investindo na pesquisa e desenvolvimento de produção verde e manufatura verde, e se tornará uma "contribuidora verde" no setor de manufatura, contribuindo com a sabedoria chinesa para o ambiente ecológico global e para a vida melhor da humanidade.

