Czołowy producent klimatyzatorów Gree zostaje zwycięzcą tegorocznego konkursu Global Cooling Prize

„Gree to zróżnicowana globalna grupa przemysłowa, która rozszerzyła swoją działalność o artykuły gospodarstwa domowego i urządzenia przemysłowe oraz kładzie nacisk na ciągłe innowacje i B+R w ramach dążenia do poprawy jakości życia. Ekologiczna technologia klimatyzacyjna, która otrzymała nagrodę główną (Grand Winner) w konkursie Global Cooling Prize pozwoli zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla w obecnych klimatyzatorach o 80%" – powiedziała Dong Mingzhu, przewodnicząca i prezes Gree Electric Appliances.

Konkurs Global Cooling Prize został zorganizowany po raz pierwszy w roku 2018 w ramach wspólnej inicjatywy Rocky Mountain Institute, władz Indii i Mission Innovation, której celem jest rozwijanie przełomowych, innowacyjnych technologii chłodzących charakteryzujących się pięciokrotnie mniejszym wpływem na środowisko w porównaniu do dostępnych obecnie na rynku standardowych urządzeń klimatyzacyjnych (uwzględniając dwutlenek węgla wytwarzany pośrednio przez sieć energetyczną oraz bezpośrednio wskutek efektu cieplarnianego związanego z działaniem czynnika chłodniczego), w ramach dążenia do rozwiązania problemu zagrożeń klimatycznych spowodowanych nieustannie rosnącym zapotrzebowaniem na klimatyzatory domowe.

Autorska, innowacyjna technologia Gree pod nazwą „Zero Carbon Source" wykorzystuje m.in. zaawansowany mechanizm chłodzenia sprężonej pary wodnej, bezpośrednie zasilanie fotowoltaiczne, chłodzenie przez parowanie i wentylację, które skutecznie wykorzystują odnawialne źródła energii i darmowe źródła chłodzenia.

Opracowana przez Gree nowa konstrukcja z technologią chłodzącą „Zero Carbon Source" charakteryzuje się ponad pięciokrotnie mniejszym wpływem na środowisko niż tradycyjne klimatyzatory. Dzięki innowacyjnej i inteligentnej konstrukcji, ekologiczna technologia od Gree stanowi ważny przełom w zakresie ograniczeń dotyczących wydajności energetycznej tradycyjnych klimatyzatorów.

W związku z szybko rosnącą liczbą ludności i postępującą urbanizacją, szacuje się, że do roku 2050 światowe zapotrzebowanie na klimatyzatory do pomieszczeń wzrośnie z 1,2 mld urządzeń w roku 2016 do 4,5 mld urządzeń. Odpowiednie promowanie i stosowanie ekologicznych rozwiązań chłodzących pozwoli uniknąć równoważności emisji dwutlenku węgla rzędu 100 mld ton, pomagając planecie złagodzić ocieplanie się klimatu o ponad 0,5°C do roku 2100, jednocześnie poprawiając jakość życia osób zamieszkujących obszary o gorącym i wilgotnym klimacie.

Założona w roku 1991 firma Gree to zróżnicowana globalna grupa przemysłowa, która rozszerzyła swoją działalność o artykuły gospodarstwa domowego i urządzenia przemysłowe dostępne pod trzema markami: GREE, KINGHOME i TOSOT.

