Preferred Hotel Group, Inc. lance une marque hôtelière durable, Beyond Green

Ce groupe hôtelier innovant fait ses débuts avec un portefeuille mondial de 24 hôtels, resorts et lodges qui incarnent le leadership du tourisme durable. Motivée par son objectif, la nouvelle marque représente l'engagement ferme de Preferred à construire un avenir meilleur et plus radieux pour les voyages d'une manière qui contribue également à protéger la planète pour les générations futures.

Beyond Green est né d'une synergie naturelle et inspirée entre la famille Ueberroth, propriétaire de Preferred Hotel Group, et le pionnier de l'écotourisme et expert mondial de la durabilité Costas Christ, fondateur de Beyond Green Travel, dont Preferred a fait l'acquisition en février 2020. Beyond Green réunit des établissements avant-gardistes qui s'engagent à mettre en œuvre les trois piliers clés du tourisme durable : des pratiques respectueuses de l'environnement qui vont au-delà des principes de base, la protection du patrimoine naturel et culturel ainsi que la contribution au bien-être social et économique des collectivités locales. Le choix du nom Beyond Green reflète non seulement l'importance cruciale des pratiques respectueuses de l'environnement, mais aussi la responsabilité primordiale de l'industrie du voyage et du tourisme vis-à-vis de la protection de la biodiversité, de la préservation du patrimoine culturel, de l'amélioration des moyens de subsistance des populations locales dans les destinations touristiques du monde entier, tout en offrant une expérience de voyage agréable et enrichissante.

« Jamais auparavant, nous n'avons eu autant besoin de promouvoir une façon plus douce et bienveillante d'explorer notre belle et fragile planète. Motivés par la promesse de notre marque, Believe in Travel, qui oriente chacune des décisions que nous prenons en tant qu'entreprise, nous estimons que le moment est venu de faire preuve d'audace et d'ambition tout en nous tournant vers l'avenir du voyage, a déclaré Lindsey Ueberroth, PDG de Preferred Hotel Group. Nous sommes honorés d'avoir la possibilité de nous associer à tant de leaders qui constituent une source d'inspiration dans le domaine du tourisme durable pour lancer notre toute nouvelle marque, Beyond Green, qui a été créée avec un objectif : montrer de la gratitude et du respect pour la nature, les communautés et la culture. »

« Bien que l'on ait tendance à considérer le développement durable comme l'expression à la mode pour les voyages, ses racines sont longues et profondes. Nous assistons à une évolution des voyages, et non à un effet de mode, a expliqué Costas Christ. Beyond Green veut renouer avec le fondement de notre humanité commune et faire comprendre que la diversité de nos cultures et de nos différents modes de vie crée la richesse qui rend les voyages si agréables et fascinants. Dans ce même contexte, la nature apporte inspiration et renouveau à nos vies. Le tourisme durable ne consiste pas à renoncer à quelque chose, mais à gagner quelque chose : des vacances formidables, qui sont aussi une force bénéfique. »

