PreIPO participera à la collecte de fonds de 250 millions de dollars pour SPiCE II alors que SPiCE I a été nommé meilleur fonds de capital-risque de 2022 dans l'écosystème de la blockchain

BOCA RATON, Floride, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- PreIPO®, un fournisseur de premier plan de solutions technologiques financières innovantes, a annoncé aujourd'hui une alliance de financement stratégique avec SPiCE VC. Elle permettra à PreIPO® d'élargir ses offres et d'apporter une technologie financière de pointe à un marché plus large. PreIPO® propose désormais d'investir dans SPiCE II à des investisseurs qui n'auraient pas accès à ce fonds autrement. Cette annonce fait suite au fait que SPiCE I a généré un TRI de 50,7 %, le meilleur du marché , tout en étant nommé meilleur fonds de capital-risque de 2022 dans l'écosystème de la blockchain et de la tokenisation.

« Nous sommes ravis de nous associer à PreIPO® », a déclaré Tal Elyashiv, fondateur et associé directeur de SPiCE VC. « Leur expertise et leur soutien seront précieux alors que nous continuons à développer et à mettre sur le marché nos fonds innovants ».

Grâce à ce partenariat de collecte de fonds, SPiCE II sera présenté sur la plateforme PreIPO®, avec une salle de données robuste comprenant une suite d'outils de diligence raisonnable et de marketing. Il s'agit du premier de nombreux fonds qui seront entièrement disponibles pour l'investissement au sein de l'écosystème PreIPO®. SPiCE II aura également accès au réseau d'experts de l'industrie, d'investisseurs et de partenaires potentiels de PreIPO®, ainsi qu'à son expérience en matière d'aide au développement et à la réussite des entreprises.

« PreIPO® dispose d'une équipe solide qui fournit des solutions innovantes en matière de technologie financière », a déclaré Rob-Roy Roedel, partenaire de SPiCE VC. « Nous sommes ravis de nous associer à eux et de soutenir leur croissance alors qu'ils continuent à faire avancer le secteur des technologies financières ».

Structuré comme un « fonds nourricier », PreIPO® offrira aux investisseurs un accès sans précédent à un fonds de capital-risque de premier plan dans l'écosystème de la blockchain et de la tokenisation, qui ne serait normalement accessible qu'à quelques privilégiés disposant d'un montant important de capital à investir. Grâce à la collaboration de PreIPO® et de SPiCE VC, les investisseurs peuvent accéder à des opportunités de croissance avec des exigences d'investissement minimales, beaucoup plus faibles qu'un investissement direct dans SPiCE II.

« Ce partenariat représente une avancée significative pour PreIPO® et aidera la société à repousser les limites de ce qui est possible dans le monde de la technologie financière. Nous nous réjouissons des développements passionnants et de la croissance que ce partenariat apportera », a déclaré David Grzan, PDG et président exécutif de PreIPO®.

À propos de PreIPO Corporation™

PreIPO® est une société de technologie financière spécialisée dans la participation active aux transactions de titres du marché privé pour les investisseurs, les vendeurs, les émetteurs et les institutions financières qualifiés, grâce à son écosystème verticalement intégré d'offres SaaS « concédables tout en étant labellisées » conçues spécialement pour les courtiers/négociants. En tant que pionnier des systèmes financiers distribués numériquement, PreIPO® déploie sa plateforme PreIPO-as-a-Service Platform™. Nous sommes également heureux de proposer PreIPO INTELLI™, un programme qui condensera des heures et des jours de recherche interne en aperçus clairs et exploitables pour les investisseurs qualifiés. Consultez notre site www.preipo.com ou envoyez un e-mail à David Grzan à [email protected] .

À PROPOS DE SPiCE VC :

SPiCE VC est une société de capital-risque qui offre aux investisseurs une exposition à la croissance massive de l'écosystème de la blockchain/tokenisation. SPiCE investit dans le monde entier dans des plateformes et des fournisseurs d'écosystèmes qui permettent l'accès aux marchés de capitaux, aux banques, à l'immobilier et à d'autres industries améliorées par les technologies de la blockchain. SPiCE se concentre sur les sociétés qui ont le plus à gagner de la croissance massive du secteur. Combinant le savoir-faire institutionnel, la gestion pratique, l'innovation entrepreneuriale et l'expérience professionnelle en matière d'investissement, l'équipe de direction de SPiCE a participé à des centaines de financements technologiques totalisant des milliards de dollars (entrepreneurs, investisseurs et cadres). SPiCE est implantée aux États-Unis, en Suisse, à Singapour et en Israël. Pour en savoir plus sur SPiCE VC, consultez www.spicevc.com ou envoyez un e-mail à Tal Elyashiv, fondateur et associé directeur, à [email protected] .

