PreIPO sa zúčastní na kole získavania finančných prostriedkov vo výške 250 miliónov USD pre SPiCE II, keďže SPiCE I bol vyhlásený za najlepší fond rizikového kapitálu roku 2022 v blockchainovom ekosystéme

BOCA RATON, Florida, 23. januára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť PreIPO®, popredný poskytovateľ inovatívnych riešení v oblasti finančných technológií, dnes oznámila strategickú finančnú alianciu so SPiCE VC, ktorá umožní spoločnosti PreIPO® ďalej rozširovať svoju ponuku a prinášať špičkové finančné technológie na širší trh. Spoločnosť® PreIPO teraz ponúka investície do SPiCE II investorom, ktorí by inak nemali prístup k fondu. Toto oznámenie prichádza v nadväznosti na to, že SPiCE I dosiahol najlepšiu vnútornú mieru návratnosti na trhu vo výške 50,7 % a zároveň bol vyhlásený za najlepší fond rizikového kapitálu v roku 2022 v ekosystéme blockchainu a tokenizácie.

„Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s PreIPO®," povedal Tal Elyashiv, zakladateľ a riadiaci partner SPiCE VC. „Ich odborné znalosti a podpora budú neoceniteľné pri ďalšom vývoji a uvádzaní našich inovatívnych fondov na trh."

Prostredníctvom tohto partnerstva pri získavaní finančných prostriedkov bude SPiCE II predstavený na platforme PreIPO® s robustnou dátovou miestnosťou vrátane súboru kľúčových nástrojov na hĺbkovú analýzu a marketing – čo predstavuje prvý z mnohých fondov, ktoré budú plne k dispozícii na investovanie v rámci ekosystému PreIPO®. SPiCE II bude mať tiež prístup k sieti PreIPO® vrátane odborníkov, investorov a potenciálnych partnerov, ako aj k jej skúsenostiam s pomocou spoločnostiam pri rozširovaní a úspechu.

„PreIPO® má silný tím, ktorý poskytuje inovatívne riešenia v oblasti finančných technológií," povedal Rob-Roy Roedel, partner spoločnosti SPiCE VC. „Tešíme sa, že s nimi môžeme spolupracovať a podporovať ich rast, kým pokračujú v rozvoji odvetvia finančných technológií."

Fond PreIPO® bude štruktúrovaný ako „feeder fund" a poskytne investorom bezprecedentný prístup k špičkovému fondu rizikového kapitálu v ekosystéme blockchainu a tokenizácie, ktorý by bol za normálnych okolností dostupný len niekoľkým vyvoleným so značným objemom kapitálu na investovanie. Vďaka spolupráci PreIPO® a SPiCE VC môžu investori získať prístup k rastovým príležitostiam so SPiCE VC s oveľa nižšími minimálnymi investičnými požiadavkami ako pri priamej investícii do SPiCE II.

„Toto partnerstvo predstavuje pre spoločnosť PreIPO® významný krok vpred a pomôže jej naďalej posúvať hranice možností vo svete finančných technológií. Tešíme sa na vzrušujúci vývoj a rast, ktorý toto partnerstvo prinesie," povedal generálny riaditeľ a výkonný predseda spoločnosti PreIPO® David Grzan.

Ak sa chcete dozvedieť viac o PreIPO, navštívte stránky https://preipo.com/. Ak chcete zistiť viac o fonde SPiCE II so SPiCE VC, navštívte stránky https://spicevc.com/

O spoločnosti PreIPO Corporation™

PreIPO ® je spoločnosť z odvetvia finančných technológií, ktorá sa špecializuje na aktívnu účasť na transakciách s cennými papiermi na súkromnom trhu pre kvalifikovaných investorov, predajcov, emitentov a finančné inštitúcie prostredníctvom vertikálne integrovaného ekosystému „licencovaných a zároveň označených" ponúk SaaS určených najmä pre maklérov/obchodníkov. Ako priekopník v oblasti digitálne distribuovaných finančných systémov zavádza spoločnosť PreIPO® svoju vlastnú platformu PreIPO-as-a-Service Platform™. Sme tiež radi, že môžeme ponúknuť program PreIPO INTELLI™, ktorý skráti hodiny a dni interného výskumu do ľahko stráviteľných a použiteľných poznatkov pre kvalifikovaných investorov. Navštívte naše webové stránky www.preipo.com alebo napíšte Davidovi Grzanovi, generálnemu riaditeľovi, na adresu [email protected].

O spoločnosti SPiCE VC:

SPiCE VC je spoločnosť rizikového kapitálu, ktorá poskytuje investorom prístup k masívnemu rastu ekosystému blockchainu a tokenizácie. SPiCE celosvetovo investuje do platforiem a poskytovateľov ekosystémov, ktoré umožňujú prístup ku kapitálovým trhom, bankovníctvu, nehnuteľnostiam a ďalším odvetviam rozšíreným o blockchainové technológie. SPiCE sa zameriava na spoločnosti, ktoré môžu najviac profitovať z masívneho rastu tohto odvetvia. Tím manažérov SPiCE kombinuje inštitucionálne know-how, praktické riadenie, podnikateľské inovácie a profesionálne investičné skúsenosti. Ako podnikatelia, investori a riadiaci pracovníci sa podieľali na stovkách kôl financovania do technológií v celkovej hodnote miliárd dolárov. SPiCE sa nachádza v USA, Švajčiarsku, Singapure a Izraeli. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti SPiCE VC, navštívte stránky www.spicevc.com alebo napíšte Talovi Elyashivovi, zakladateľovi a riadiacemu partnerovi, na adresu [email protected].

