Premia Partners apresenta o primeiro MSCI Vietnam ETF e o primeiro US Treasury Floating Rate ETF do mundo criados para a Ásia como posicionamento de investidores para as incertezas do mercado e discussões comerciais

HONG KONG, 16 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Premia Partners, uma empresa líder em investimentos que está localizada em Hong Kong e está entre as 8 principais emitentes de ETF em Hong Kong, anuncia a listagem de dois ETFs de entrada no mercado concebidos como formas eficientes de acessar oportunidades no Vietnã e no US Treasuries em 18 de julho .

Os dois ETFs listados na HKEx oferecem o menor custo total de propriedade em suas categorias globalmente e são reproduzidos materialmente .

Premia MSCI Vietnam ETF (Tickers: 2804 HK / 9804 HK) acompanha o MSCI Vietnam Index , que visa capturar as principais empresas de grande e média capitalização localizadas no Vietnã e que representam 85% da capitalização de mercado do Vietnã. Com uma taxa de despesas totais ( TER) de 0,75% ao ano, o Premia MSCI Vietnam ETF é a forma mais econômica para investidores de Hong Kong entrarem na bolsa de valores do Vietnã, um mercado que oferece o crescimento mais rápido na Ásia e beneficia do reposicionamento da cadeia de fornecimento global e de acordos comerciais com Canadá, Japão e UE.

Premia US Treasury Floating Rate ETF (Tickers: 3077 HK / 9077 HK) acompanha o Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index , que representa o desempenho do US Treasuries com menos de uma semana de duração. Com TER de 0,15% ao ano e um lote de US$ 2.500 , o Premia US Treasury Floating Rate ETF é o ETF de Renda Fixa da Ásia ex-Japão de menor custo e menor risco e foi especificamente criado para investidores gerarem um rendimento em USD de maneira eficiente.

"Estamos muito satisfeitos por lançar o primeiro MSCI Vietnam ETF e o primeiro US Floating Rate Treasury ETF do mundo, facilitando aos investidores a entrada eficiente no mercado e ferramentas de gestão de liquidez, à medida que eles se posicionam para obter oportunidades em meio a incertezas do mercado, reconfiguração da rede de abastecimento global e novos pactos comerciais, incluindo CPTPP e FTA com o Vietnã", disse Rebecca Chua, sócia-gerente da Premia Partners. "Semelhante aos nossos ETFs China A, Emerging ASEA e Asia Innovative Technology, estes ETFs foram criados com padrões institucionais internacionais em mente, incorporando características que resolvem especificamente os pontos problemáticos expressos pelos clientes".

Sobre a Premia Partners

A Premia Partners foi fundada em Hong Kong em 2016 por um grupo de entusiastas que acreditam em fornecer aos investidores ferramentas de investimento eficientes e que enxergam um enorme espaço para inovação no setor de EFT asiático. Na Ásia, e para a Ásia - porque esta é a nossa casa. Para mais informações, acesse www.premia-partners.com

