Premier protocole de stablecoins « unitisé » : La Fondation Unitas publie son livre blanc

SINGAPOUR et NEW DELHI et TAIPEI, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Unitas définit une nouvelle catégorie de stablecoins : des cryptomonnaies stables unitisées, qui servent d'unités de compte pour les devises des marchés émergents. Son livre blanc Unitas :A Decentralized, Exogenously Over-Reserved, USD-Denominated Unitized Stablecoin Protocol for Emerging Markets est publié en six langues : anglais, mandarin traditionnel et simplifié, japonais, coréen et espagnol.

Les cryptomonnaies stables unitisées d'Unitas sont décentralisées et ont constitué des réserves excessives avec des stablecoins exogènes en dollars US (par ex., USDT, USDC, Dai, etc.); les stablecoins d'Unitas sont liés aux devises des marchés émergents.

Détenir un stablecoin d'Unitas est essentiellement détenir un stablecoin en dollars US. Par conséquent, les noms de ces stablecoins d'Unitas commencent par « USD » et sont suivis des codes de pays correspondants, par exemple, USD91 pour la roupie indienne, USD971 pour le dirham des Émirats arabes unis et USD1 pour le dollar américain. La détention d'un USD91 est essentiellement la détention de 1/81 d'un stablecoins dollar US (le taux exact dépend de l'oracle Unitas).

Fondamentalement, le protocole Unitas est un convertisseur de valeur entre le stablecoins en dollar US et les autres monnaies. Il garantit que chaque stablecoin d'Unitas soit converti inconditionnellement au montant correct de stablecoins en dollar US.

« L'objectif est d'"unitiser" un stablecoins en dollar américain en une seule monnaie locale, ce qui facilitera les transactions et améliorera l'efficacité des marchés émergents », a déclaré Wayne Huang, cofondateur et membre du conseil d'administration de la Fondation Unitas. « Nous accueillons des membres et des collaborateurs du monde entier comme les échanges centralisés, les marchés décentralisés et les hors-cote pour développer l'écosystème avec nous. »

La Fondation Unitas est un organisme à but non lucratif créé par des spécialistes des secteurs des paiements transfrontaliers et des blockchains. Parmi les membres fondateurs, mentionnons Matt Huang, partenaire de risque de Draper Dragon, Titan Cheng, chef de la direction de BitoGroup, Jerry Li, chef de la direction de Term Structure, David Pan, fondateur du groupe de gestion des actifs numériques d'ACE, Ethan Yang, ancien directeur de la Société Générale and Head of Matrixport Taiwan, Winston Hsiao, cofondateur et chef de la gestion des risques de XREX et Sun Huang, chef de la sécurité de l'information et directeur général de XREX.

« Cela permet aux entreprises et entrepreneurs des marchés émergents d'être au même niveau en améliorant leur souveraineté financière et en favorisant leur intégration aux systèmes financiers et systèmes de finance décentralisée à l'échelle mondiale », a déclaré Jerry Li.

À propos de la Fondation Unitas

La Fondation Unitas est un organisme sans but lucratif fondé en 2022. Le protocole d'Unitas exploite de façon exogène les stablecoins qui ont constitué des réserves excessives et qui sont liés aux devises émergentes. Ces stablecoins libèrent le potentiel des marchés émergents en favorisant les investissements étrangers, les paiements transfrontaliers, l'accès aux marchés mondiaux, la participation à la finance décentralisée, l'efficience des liquidités en dollar américain, et plus encore.

Pour en savoir plus sur la Fondation Unitas, rendez-vous sur son site Web officiel (https://unitas.foundation), ses pages Wiki, Telegram, Twitter, son blog ou envoyez un e-mail à [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2000987/Unitized_Stablecoins__1.jpg

