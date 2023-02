Primeiro protocolo "unitizado" de stablecoin: Unitas Foundation lança artigo

CINGAPURA, NOVA DELHI e TAIPEI, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Unitas Foundation define uma nova categoria de stablecoin -- stablecoins unitizadas, que servem como unidades de conta que representam moedas de mercados emergentes. Seu artigo Unitas: A Decentralized, Exogenously Over-Reserved, USD-Denominated Unitized Stablecoin Protocol for Emerging Markets foi lançado em seis idiomas: inglês, mandarim tradicional e simplificado, japonês, coreano e espanhol.

As stablecoins unitizadas da Unitas são descentralizadas e super-reservadas com stablecoins em USD exógenas (por exemplo, USDT, USDC, Dai, etc.); as stablecoins da Unitas estão atreladas a moedas de mercados emergentes.

Manter uma stablecoin da Unitas é essencialmente manter uma stablecoin em USD. Portanto, os nomes de stablecoin da Unitas começam com "USD" e são fixados com seus códigos de país correspondentes, por exemplo, USD91 para a rupia indiana, USD971 para dirham dos Emirados Árabes Unidos e USD1 para o dólar dos EUA. Manter 1 USD91 é essencialmente manter 1/81 de uma stablecoin em USD (a taxa exata depende do oráculo Unitas).

O Unitas Protocol é fundamentalmente um conversor de valor entre stablecoins de USD e outras moedas e garante que cada stablecoin da Unitas possa converter incondicionalmente de volta para uma quantidade certa de stablecoins em USD.

"O objetivo é 'unitizar' uma stablecoin em USD em uma unidade de moeda local, proporcionando assim facilidade e eficiência nas transações para pessoas em mercados emergentes", disse Wayne Huang, co-fundador e membro do conselho da Unitas Foundation. "Damos as boas-vindas a membros e colaboradores globais como CEX, DEXs e mesas OTC para expandir o ecossistema conosco."

A Unitas Foundation é uma organização sem fins lucrativos fundada por veteranos de pagamentos transfronteiriços e blockchain. Matt Huang, sócio de investimento de risco da Draper Dragon, Titan Cheng, CEO da BitoGroup, Jerry Li, CEO da Term Structure, David Pan, fundador da ACE Digital Assets Management Group, Ethan Yang, ex-diretor da Societe Generale e diretor da Matrixport Taiwan, Winston Hsiao, co-fundador e CRO da XREX e Sun Huang, CISO e gerente geral da XREX, estão entre os membros fundadores.

"Isso nivela o campo de atuação para empresas e empreendedores de mercados emergentes, elevando sua soberania financeira e integrando-os aos sistemas financeiros e de DeFi globais", disse Jerry Li.

A Unitas Foundation é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2022. O Unitas Protocol opera stablecoins super-reservadas de forma exógena atreladas a moedas de mercado emergentes. Essas stablecoins liberam potenciais de mercado emergente ao facilitar investimentos estrangeiros, pagamentos transfronteiriços, acesso ao mercado global, participação em DeFi, liquidez eficiente em USD e mais.

