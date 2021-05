Premier vol en vue : Eviation se rapproche du décollage d'Alice avec la première livraison de l'unité de propulsion électrique (EPU) magniX

L'avion entièrement électrique Alice, qui peut transporter neuf passagers jusqu'à 440 miles nautiques, sera exclusivement propulsé par des systèmes de propulsion magniX. Les EPU magniX éprouvées en vol équipent les avions en vol depuis décembre 2019 et sont sur la bonne voie pour obtenir la certification FAA Part 33 en 2022. Les EPU offrent un niveau exceptionnel de redondance et de fiabilité avec des performances constantes.

« La livraison de magniX est l'une des étapes essentielles pour faire décoller l'aviation entièrement électrique, sans émissions et à faible coût, avec le premier vol d'Alice », a déclaré Omer Bar-Yohay, PDG d'Eviation. « Après de nombreux vols et tests réussis des EPU magniX, nous sommes convaincus que le système nous propulsera vers la commercialisation d'Alice et la fourniture d'une solution de mobilité durable et évolutive qui révolutionnera les vols de passagers et de fret. »

« L'Alice est l'incarnation même de l'avenir du transport aérien. De par sa conception entièrement électrique, il tire parti de systèmes de propulsion légers, puissants et fiables », a déclaré Roei Ganzarski, PDG de magniX. « Ensemble, nous allons rendre possible une expérience de vol exceptionnelle - zéro émission, plus silencieuse, moins coûteuse, le tout en partance et à destination d'aéroports plus proches de plus de communautés. »

Eviation va bientôt lancer un solide programme d'essais en vol et de certification.

À propos d'Eviation Aircraft

Eviation Aircraft Ltd. met au point et fabrique des aéronefs électriques performants afin de faire de l'aviation électrique une réponse rapide, compétitive et durable à la mobilité à la demande des biens et des personnes. Sa propulsion distribuée, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion énergétique obéissant à une mission et sa cellule innovante ont été conçues dès le départ pour le vol électrique. Eviation exerce ses activités aux États-Unis et en Israël et est membre de la General Aviation Manufacturers' Association (GAMA). Veuillez consulter notre site www.eviation.co

À propos de magniX

Basée à Everett, dans l'état de Washington (États-Unis), magniX a pour mission d'être un chef de file des industries de l'aérospatiale commerciale et de la défense en fournissant des solutions de propulsion performantes, fiables et respectueuses de l'environnement. Développé avec une technologie brevetée, magniX propose une gamme de solutions révolutionnaires de propulsion électrique, notamment des moteurs et des composants électroniques de puissance qui ne produisent aucune émission et qui sont moins coûteux. Pour en savoir plus, consultez le site : www.magnix.aero .

