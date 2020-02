Absen lance la gamme LED Venus lors de l'ISE 2020

SHENZHEN, Chine, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- Absen, fabricant leader mondial de LED, a annoncé le lancement d'une nouvelle solution ultralégère pour les tournées destinées aux régisseurs temporaires à l'occasion de la journée d'ouverture de l'ISE (11 au 14 février 2020).

La gamme Venus (VN) offre un écran LED innovant, qui a été spécialement conçu pour les concerts et les festivals, grâce à sa capacité à créer des écrans de très grande taille et à grande vitesse. Le produit est doté d'une conception unique intégrée « module sur cadre ». En supprimant le sous-cadre (cadre armoire), Venus est 27 % plus léger que les solutions concurrentes. En effet, à 27,5 kg/mètre carrés, il s'agit de la solution d'écran intégré de tournées la plus légère sur le marché, permettant aux équipes créatives de réduire le poids, de minimiser les coûts et de bâtir des murs LED plus grands que jamais - jusqu'à 20 mètres de hauteur.

La gamme VN a également été conçue pour faire économiser aux équipes un temps précieux. Au sein d'une industrie où la pression relative aux délais de mise en place est de plus en plus forte pour les régisseurs temporaires, la solution Venus permet une installation nettement plus rapide, grâce à sa grande armoire (1 500 x 1 000) et à son système de verrouillage rapide. Son entretien et sa mise à niveau son également simplifiés, dans la mesure où les modules peuvent être rapidement remplacés sans démonter la structure de trame.

La gamme VN sera disponible en deux tailles standard : 1 500 mm (l) x 1 000 mm (h) et 500 mm x 1 000 mm, afin d'offrir des options entièrement personnalisables­. Elle sera disponible en versions pas de pixel de 3,9 mm, 4,8 mm et 8,3 mm, offrant une luminosité jusqu'à 5 000 nits. La gamme VN offre également des options de courbage concave et convexe destinées aux murs de vidéos hautement créatives ; avec des variations horizontales librement ajustables de -10 à +10 degrés, offrant un positionnement fixe à -10°, -5°, 0°, +5° et +10°.

Tous les LED Venus sont dotés de tubes en fibre de carbone avec des revêtements antidérapants spéciaux pour garantir la sécurité des grimpeurs, ainsi que de crochets de sécurité supplémentaires permettant aux monteurs de s'attacher à chaque étape du processus de construction. Le système de verrouillage facile de VN, qui possède des poignées de grande taille, est simple à utiliser même en portant des gants épais, et possède des marqueurs de verrouillage/déverrouillage à code couleur ainsi qu'un auto-verrouillage vertical pour une expérience utilisateur améliorée. Le produit peut être facilement suspendu, empilé et transporté, grâce à un système de chariot 5 en 1. Un contreventement est également disponible, qui peut résister à des vents violents jusqu'à force 8.

