Premiere for Volvo Trucks' første helt elektriske lastebil

«Vi er svært stolte av å presentere den første i en serie helt elektriske Volvo-lastebiler som er klare for bruk i vanlig trafikk. Med denne modellen gjør vi det mulig for kommuner som ønsker bærekraftig byutvikling, å dra nytte av fordelene med elektrisk lastebiltransport», sier presidenten i Volvo Trucks, Claes Nilsson.

På grunn av den bedrede luftkvalitet og reduserte støyen i bymiljøet blir det mulig å planlegge boligutbygging og infrastruktur med langt større frihet enn tidligere. En elektrisk lastebil uten eksos kan brukes i innendørsterminaler og miljøsoner. Det lave støynivået gir muligheter for å få mer arbeid gjort om natten, slik at presset på veiene reduseres på dagtid.

Det er stor markedsinteresse for elektriske lastebiler. Mange potensielle kunder har spørsmål om mulighetene den nye teknologien skaper, samt hvordan den kan påvirke driften deres.

«For å gjøre overgangen trygg og enkel tilbyr vi helhetlige løsninger basert på den enkelte kundens individuelle behov når det gjelder kjøresykluser, lastekapasitet, driftstid, kjørelengde og andre parametere. En slik løsning kan inneholde alt fra ruteanalyser og batterioptimalisering til service og finansiering. Volvo Trucks har et tett samarbeid med en rekke leverandører av ladeutstyr. Målet er som alltid å tilby kundene høy driftstid og produktivitet», sier Jonas Odermalm, som er sjef for produktstrategi for Volvo FL og Volvo FE i Volvo Trucks.

Hele Volvo-konsernets ekspertise innen elektriske transportløsninger ligger til grunn for Volvo Trucks' tilbud. Søsterselskapet Volvo Buss har solgt mer enn 4000 elektriske busser siden 2010. Teknologien for fremdrift og energilagring i Volvo FL Electric har blitt testet nøye fra første stund, og har Volvo Trucks' enorme nettverk for salg, service og deler i ryggen.

«Av erfaring vet vi hvor viktig det er at kommuner, energileverandører og kjøretøyprodusenter samarbeider om å gjøre elektriske løsninger i stor skala til en virkelighet. Dette oppnås gjennom attraktive insentiver, felles standarder samt en langsiktig strategi for byplanlegging og utbygging av ladeinfrastruktur», forklarer Jonas Odermalm.

Volvo Trucks mener det er helt nødvendig å ha en helhetlig visjon for elektrifiseringen av transportbransjen for å kunne takle de stadige utfordringene innenfor områder som strømgenerering og batterier.

«For å sikre at råmaterialene for batteriene hentes ut på en ansvarlig måte, samarbeider Volvo-konsernet eksempelvis med Drive Sustainably-nettverket, som har en spesiell funksjon som overvåker denne utfordringen. Volvo-konsernet er også involvert i ulike prosjekter der batterier fra tunge elektriske kjøretøy får et nytt liv ved at de brukes til energilagring. Alle spørsmålene om håndtering av batterier er ennå ikke løst, men vi jobber aktivt - både internt og sammen med andre aktører - om å drive utviklingen fremover og frembringe de nødvendige løsningene», sier Jonas Odermalm.

De første lastebilene i Volvo FL Electric-serien settes nå i vanlig drift for kunder i Göteborg, hvor Volvo Trucks har sin hovedbase.

Fakta

En helt elektrisk lastebil for distribusjon, avfallshåndtering og andre bruksområder i bymiljøer - totalvekt på 16 tonn.

Drivlinje: 185 kW elektrisk motor, maks. kraft/130 kW konstant effekt, girkasse med to gir, mellomaksel, bakaksel. Maks. dreiemoment i den elektriske motoren: 425 Nm. Maks. dreiemoment i bakakselen: 16 kNm.

Energilagring: 2-6 litiumionbatterier, totalt 100-300 kWh.

Rekkevidde: Opptil 300 km.

Lading: Vekselstrømlading via strømnettet (22 kW) eller hurtiglading med likestrøm via CCS/Combo2 for opptil 150 kW.

Ladetid: Fra tomme til fulladede batterier: hurtiglading 1-2 timer (lading med likestrøm), nattlading opptil 10 timer (lading med vekselstrøm) med en maksimal batterikapasitet på 300 kWh.

De to første Volvo FL Electric-lastebilene tas i bruk av avfalls- og resirkuleringsselskapet Renova og transportfirmaet TGM.

Prosjektet «Off Peak City Distribution» undersøkte effektene av varetransport om kvelden og natten i sentrale Stockholm . Ved å unngå rushtrafikken kunne lastebilene utføre arbeidet på en tredjedel av tiden sammenlignet med på dagtid.

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av 2100 forhandlere og verksteder i mer enn 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 16 land over hele verden. I 2017 ble det solgt mer enn 112 000 Volvolastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer for maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester. Alt Volvo Trucks gjør, er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.

