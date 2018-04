Première mondiale pour le premier véhicule tout électrique signé Volvo Trucks

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : https://www.multivu.com/players/uk/8305051-premiere-volvo-trucks-first-all-electric/

« Nous sommes très fiers de présenter le premier modèle d'une gamme de véhicules Volvo tout électriques et prêts à s'intégrer dans la circulation. Avec ce modèle, nous permettons aux villes soucieuses d'un développement urbain durable de bénéficier des avantages de l'électrification du transport par poids lourds », indique Claes Nilsson, President Volvo Trucks.

Grâce à une meilleure qualité de l'air et à une réduction du bruit en ville, il sera possible d'aménager les zones d'habitation et les infrastructures plus librement qu'à l'heure actuelle. Grâce à l'absence d'émission d'échappement, un véhicule électrique peut être utilisé dans des terminaux en intérieur et dans les zones environnementales. Son faible niveau de bruit crée des opportunités pour travailler de nuit, ce qui allège la circulation pendant la journée.

Les véhicules électriques suscitent un vif intérêt sur le marché. De nombreux prospects posent des questions sur les opportunités découlant de cette nouvelle technologie et sur son impact potentiel sur leur activité.

« Pour rendre la transition fluide et sûre, nous proposerons des solutions holistiques basées sur les besoins individuels de chaque client en matière de cycles de conduite, de capacité de charge, de temps de service, d'autonomie et d'autres paramètres. Une telle solution peut tout englober, de l'analyse de l'itinéraire à l'optimisation des batteries, en passant par l'entretien et le financement. Volvo Trucks collabore étroitement avec plusieurs fournisseurs d'équipements de recharge. Comme toujours, l'objectif est de proposer aux clients une productivité et un temps de service accrus », précise Jonas Odermalm, Head of Product Strategy pour les Volvo FL et Volvo FE au sein de Volvo Trucks.

L'offre Volvo Trucks peut s'appuyer sur le savoir-faire que le groupe Volvo a capitalisé en matière de solutions de transport électrifiées. La société sœur Volvo Bus a vendu plus de 4 000 autobus électrifiés depuis 2010. La technologie utilisée pour la propulsion et le stockage de l'énergie dans le Volvo FL Electric a été rigoureusement testée et éprouvée dès le départ, avec l'appui du réseau Volvo Trucks étendu dans les domaines de la vente, de l'entretien et de la fourniture de pièces.

« Nous savons par expérience combien il est important que les villes, les fournisseurs d'énergie et les constructeurs coopèrent pour faire de l'électrification à grande échelle une réalité. Le processus peut encore être accéléré avec le concours de mesures incitatives attrayantes, de normes communes et d'une stratégie à long terme pour l'urbanisme et l'extension des infrastructures de recharge », explique Jonas Odermalm.

Pour Volvo Trucks, il est essentiel de suivre une approche holistique de l'électrification du secteur du transport pour relever les défis actuels dans des domaines tels que les batteries et la génération d'électricité.

« Par exemple, afin de s'assurer que les matières premières utilisées pour produire les batteries sont extraites de façon responsable, le groupe Volvo travaille avec le réseau Drive Sustainably, dont l'une des missions consiste à suivre cette problématique. Le groupe Volvo participe également à divers projets qui donnent aux batteries de véhicules lourds électriques une seconde vie en les réutilisant pour stocker de l'énergie. La gestion des batteries pose encore un certain nombre de questions, mais nous travaillons activement au sein du groupe et aux côtés d'autres acteurs pour contribuer au développement et élaborer les solutions nécessaires », conclut Jonas Odermalm.

Les premiers véhicules de la gamme Volvo FL Electric entrent actuellement en service à Göteborg, sur les terres de Volvo Trucks.

Infos

Véhicule tout électrique pour la distribution, la collecte des ordures et d'autres applications en milieu urbain, PTAC de 16 tonnes.

Chaîne cinématique : moteur électrique de 185 kW, puissance maxi/continue de 130 kW, transmission à deux vitesses, arbre de transmission, essieu arrière. Couple maxi du moteur électrique de 425 Nm. Couple maxi de l'essieu arrière de 16 kNm.

Stockage de l'énergie : 2 à 6 batteries lithium-ion, pour un total de 100-300 kWh.

Autonomie : jusqu'à 300 km.

Charge : CA sur secteur (22 kW) ou CC pour une recharge rapide avec CCS/Combo2 jusqu'à 150 kW.

Durée de charge: d'une batterie vide à une batterie entièrement chargée : recharge rapide en 1-2 heures (CC), recharge de nuit jusqu'à 10 heures (CA) avec une capacité de batterie maxi de 300 kWh.

Les deux premiers Volvo FL Electric seront exploités par Renova (recyclage et collecte des ordures) et TGM (société de transport).

Le projet Off Peak City Distribution (livraison en ville aux heures creuses) avait pour but d'étudier les effets du transport de marchandises la nuit dans le centre de Stockholm . En évitant les heures de pointe, les véhicules ont pu remplir leurs missions en l'espace d'un tiers du temps habituellement nécessaire pour une exploitation en journée.

Pour des vidéos de qualité professionnelle étayant ce communiqué de presse (entre autres sujets), rendez-vous sur http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks

Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à l'adresse http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions de transport complètes pour les clients professionnels et exigeants et offre une gamme complète de camions pour travaux moyens à lourds. L'assistance à la clientèle est sécurisée via un réseau mondial de 2100 points de service et ateliers dans plus de 130 pays. Les camions Volvo sont assemblés dans 16 pays dans le monde. Volvo Trucks à Gand est la plus grande usine d'assemblage de Volvo Trucks, spécialisée dans les poids lourds et les cabines. En 2017, plus de 112 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Volvo Trucks fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, d'autobus et d'équipement de construction au monde ainsi que des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs fondamentales de Volvo Trucks sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

Volvo Trucks France :

•Siège à Saint-Priest (69)

•Effectif : 919 salariés

•Immatriculations 2016 > 16 t : 5692

•Part de marché > 16 t : 13,7 (Source : AAA DATA)

• Réseau :

•112 points de service (y.c. DROM-COM)

•4 Volvo Truck Centers

•8 agents commerciaux

• Produits & Services

•Véhicules Longue distance

•Véhicules Chantier

•Véhicules Distribution

•Services Solutions de transports : plus de 22 000 véhicules connectés à Dynafleet à fin juin 2017

•Après-Vente

Pour plus d'informations, contactez Alexandra Chalus : +33 6 65 86 41 85 - E-mail : alexandra.chalus@volvo.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/675665/Volvo_Electric_Trucks.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8305051-premiere-volvo-trucks-first-all-electric/

SOURCE Volvo Trucks