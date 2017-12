Première implantation clinique réussie de la valve pulmonaire transcathéter VenusP-Valve au Brésil

À l'heure actuelle, il y a dans le monde 16 nouveau-nés sur 10 000 qui ont besoin d'une intervention chirurgicale en raison de malformations cardiaques congénitales. Ce type de chirurgie peut provoquer une régurgitation pulmonaire massive. Les valves pulmonaires interventionnelles actuellement disponibles sur le marché mondial ne peuvent traiter que des patients présentant une structure anatomique particulière et une atteinte légère. En conséquence, un grand nombre de patients ayant une structure anatomique complexe et une mauvaise fonction cardiaque droite nécessitent de toute urgence une valve pulmonaire interventionnelle permettant de traiter différentes structures anatomiques et pouvant être manipulée avec facilité, sécurité et stabilité.

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. a développé et fabriqué la valve pulmonaire transcathéter VenusP-Valve, la première valve pulmonaire interventionnelle auto-expansible au monde. Avec une forme unique en double trompette et une technologie de découpe laser pour l'endoprothèse de la valve, la VenusP-Valve présente une importante force de soutien radial, un ancrage stable et une mise en place facile. Aucun mouvement ou déplacement ne se produit pendant le processus de mise en place. Elle peut répondre aux besoins des artères pulmonaires présentant différentes structures anatomiques et constitue la seule valve pulmonaire interventionnelle au monde permettant de traiter les patients dont la chambre de chasse du ventricule droit est de grande taille.

Après la première implantation humaine effectuée avec succès par l'académicien Ge Junbo à l'hôpital Zhongshan de Shanghai le 25 mai 2013, la VenusP-Valve a été utilisée dans plus de 20 pays en Asie, en Europe et en Amérique. À l'heure actuelle, l'essai clinique de la Chinese Food and Drug Administration (CFDA) est terminé, l'essai clinique européen CE a entamé la deuxième moitié de son processus, la communication avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis est terminée et l'essai clinique préalable au lancement de la valve aux États-Unis a débuté. Il est à espérer que la VenusP-Valve, qui donne d'excellents résultats cliniques, soit approuvée le plus tôt possible afin de pouvoir fournir un traitement optimal à davantage de patients.

