Première mondiale de la BMW M2 by FUTURA 2000 : trois modèles originaux exclusifs et une édition limitée de la BMW M2 Competition

L'artiste a beaucoup travaillé sur les trois versions uniques de la BMW M2 by FUTURA 2000, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur des véhicules. Les modèles de série limitée portent également sa signature unique. Les baguettes de finition sur le tableau de bord et la console centrale de chaque véhicule présentent une conception spéciale créée individuellement par FUTURA 2000. Les sièges baquets bicolores en cuir Dakota M, noir et blanc crème, sont agrémentés de coutures bleu polaire contrastées. En outre, l'assemblage intérieur comprend un volant de sport revêtu de cuir Alcantara M avec un marquage gris à 12 heures et des garnitures de porte spéciales portant le numéro d'édition limitée consécutif et une signature de Futura. L'extérieur de l'édition de la BMW M2 designed by FUTURA 2000 est reconnaissable à ses surfaces peintes sur les ailes avant et arrière et les montants latéraux. De plus, chaque voiture est équipée de jantes en alliage noir légères de 19 pouces.

De plus amples informations et des images sont disponibles sur : www.press.bmwgroup.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089722/BMW_M2_by_FUTURA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089723/BMW_M2_by_FUTURA.jpg



Contact :

Doris Fleischer

Engagement culturel de BMW Group

+49-151-601-27806

Doris.Fleischer@bmw.de

Related Links

www.bmw.de



SOURCE BMW Group