Prêmio APIMEC IBRI divulga os mais votados em sete categorias

SÃO PAULO, 4 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) anunciam os cinco mais votados profissionais e empresas em cada uma das sete categorias do 4º Prêmio APIMEC IBRI. A solenidade de Premiação acontece em 07 de dezembro de 2023, no Blue Tree Premium Faria Lima, em São Paulo (SP).

Desde seu lançamento, em 2020, a premiação objetiva agraciar os profissionais e as melhores práticas para construir um mercado de capitais cada vez mais forte, transparente e equânime. O Prêmio tem abrangência nacional e está dividido nas seguintes categorias: melhor analista de valores mobiliários; melhor casa de análise de valores mobiliários; melhor casa de análise independente de valores mobiliários; melhor profissional de RI – Small/Middle Cap; melhor profissional de RI – Large Cap; melhor prática e iniciativa de RI – Small/Middle Cap; e melhor prática e iniciativa de RI – Large Cap.

Para Luiz Henrique Valverde, diretor-presidente do IBRI, o prêmio é um reflexo da constante evolução do mercado de capitais brasileiro. "A iniciativa do Prêmio APIMEC IBRI é realmente diferenciada, pois valoriza atores relevantes e integrados da cadeia de valor da informação para o investidor. O analista é uma das principais interlocuções do profissional de RI, e vice-versa. A atuação conjunta dos profissionais é fundamental na construção de um mercado de capitais cada vez mais eficiente", destaca.

Pelas regras da premiação, são os próprios profissionais que reconhecem e premiam os seus pares, de forma cruzada: analistas votam em profissionais de RI que, por sua vez, escolhem os analistas. Os vencedores serão divulgados em um evento que ocorrerá no dia 7 de dezembro de 2023, a partir das 19 horas, no Hotel Blue Tree Faria Lima, em São Paulo (SP).

"O objetivo é justamente integrar em um só prêmio as duas categorias de profissionais que no dia a dia estão sempre se relacionando. Os analistas e profissionais de Relações com Investidores, que representam as empresas frente ao mercado e que nos dão as informações para que possamos fazer uma avaliação, um valuation da companhia. No dia a dia, essa relação permite aos analistas, fazer uma boa recomendação de investimento. Daí a relevância do prêmio, valorizar esses profissionais", explica Lucy Sousa, presidente executiva da APIMEC Brasil.

Em ordem alfabética, os cinco mais votados em cada categoria foram:

1. Melhor Analista de Valores Mobiliários: André Salles (UBS Brasil CCTVM); André de Mello Sampaio (Banco Santander); Eduardo Whitaker de Assumpção Mattos Rosman (Banco BTG Pactual); Pedro Leduc (Itaú BBA); e Thiago Batista (UBS Brasil CCTVM).

2. Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários: BTG Pactual; J.P. Morgan; Bradesco; Itaú Unibanco; e XP Investimentos.

3. Melhor Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários: Eleven Serviços de Consultoria e Análise; Empiricus Research Publicações; Levante Ideias de Investimentos; TC Matrix; e Toro Investimentos.

4. Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap: Alisandra Reis (SLC Agrícola); Guilherme Setubal (Dexco); Larissa Boness (Estapar); Mariana Mayumi Oyakawa (Auren); e Rafaella Nolli (Positivo Tecnologia).

5. Melhor Profissional de RI – Large Cap: Alfredo Setubal (Itaúsa); André Menegueti Salgueiro (Weg); Licia Rosa (Itaúsa); Luiza Chaves Gabriel Aragão (Klabin); e Renata Oliva Battiferro (Gerdau).

6. Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/ Middle Cap: AES Brasil; Fras-le; Randon; Simpar; e SLC Agrícola.

7. Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap: Banco do Brasil; Gerdau; Itaúsa; Itaú Unibanco; e Weg.

O evento conta com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Diamante – B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); Patrocinadores Ouro – BNY Mellon; Innova All Around The Brand; Madrona Fialho Advogados; Mazars; e MZ.

Sobre a APIMEC Brasil

A APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) é uma entidade de pessoas físicas, com fins técnicos, culturais e não lucrativos. A associação realiza a interface entre entidades do mercado financeiro e de capitais, órgãos fiscalizadores, poderes executivo e legislativo, imprensa e profissionais de investimentos, participando de diversos fóruns de discussão em outras entidades, no Brasil e no exterior.

Presente há 52 anos no mercado, anteriormente como ABAMEC, a associação é uma das mais longevas e relevantes entidades do mercado financeiro brasileiro, promovendo eventos técnicos e educacionais e atividade de autorregulação do analista de valores mobiliários.

Sobre o IBRI

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1997, e cujos associados são pessoas físicas. A sua Missão é contribuir para formar e valorizar os profissionais de RI (Relações com Investidores), atuando como centro de conhecimento e de geração de conteúdo em Relações com Investidores e Mercado de Capitais.

Com cerca de 400 associados, o IBRI tem atuação nacional e desenvolve iniciativas nas áreas de Educação, promoção de networking, além de atuar institucionalmente objetivando o fortalecimento da Profissão de Relações com Investidores e do Mercado de Capitais do Brasil.

Para mais informações, basta acessar o link:

https://www.premioapimecibri.com.br/

http://www.ibri.com.br/

FONTE IBRI