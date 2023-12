Renata Oliva Battiferro é a nova presidente do Conselho de Administração do IBRI

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) elegeu presidente e vice-presidentes para o biênio 2024-2025. Renata Oliva Battiferro foi eleita presidente do Conselho de Administração. Alessandra Gadelha e André Vasconcellos foram eleitos vice-presidentes.

Renata Oliva Battiferro substitui Geraldo Soares, que presidiu o Conselho do Instituto no período 2022-2023. "Parabenizo todos os eleitos ao novo Conselho de Administração, formamos o Colegiado com maior diversidade etária, de gênero e geográfica da história do IBRI. Tenho certeza de que conduziremos o Instituto a um posicionamento diferenciado no mercado de capitais, convicta de que serão dois anos para consolidar e expandir várias iniciativas do Instituto, tangibilizando e maximizando a percepção da importância do profissional de Relações com Investidores, nas esferas pública e privada, no Brasil e no exterior. O meu agradecimento especial ao Geraldo Soares pela condução do Conselho de Administração no biênio 2022-2023", declara Renata Oliva Battiferro.

Geraldo Soares ressalta que "Renata Oliva Battiferro tem experiência profunda sobre as iniciativas do IBRI, uma vez que trabalhou voluntariamente na área Executiva e no Conselho. Sua ótima projeção no mercado possibilita uma contribuição institucional relevante. Tenho plena convicção que Renata Oliva prosseguirá com a estratégia iniciada há quatro anos pelo Anastácio Fernandes Filho".

Breve currículo – Renata Oliva Battiferro lidera a área de Relações com Investidores da Gerdau. Atua há quase 20 anos em Relações com Investidores, passando por empresas como Positivo Tecnologia, Track&Field, CSU Digital, Smiles, Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) e Banco Unibanco. Em 2018, assumiu a Vice-Presidência Executiva do IBRI, sendo eleita em 2019 (mandato 2020/2021) e em 2021 (mandato 2022/2023) como membro do Conselho de Administração do Instituto, este último como Vice-Presidente.

Alessandra Eloy Gadelha é Consultora de Relações com Investidores. Tem mais de 20 anos de experiência na área financeira, principalmente em Relações com Investidores, Governança e Planejamento Estratégico, tendo trabalhado na Vale S.A. (2002-2010), Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (2010-2015), Springs Global Participações (2015-2023) e Enauta Participações S.A. (2023). E é Membro das Comissões Técnica e de Educação e Inovação do IBRI, e de Mercado de Capitais do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

André Vasconcellos é Diretor Financeiro e de Relações com Investidores na Companhia Carioca de Securitização (Rio Securitização) e Assessor Especial na Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPAR). Já trabalhou na Marinha do Brasil, na Organização das Nações Unidas (ONU), nas companhias abertas: Vale e Eletrobras. Na Eletrobras atuou na área de Relações com Investidores com foco no preparo de eventos societários, na elaboração de relatórios, no compliance de RI e na adoção de melhores práticas do mercado de capitais.

Conselho de Administração – Em ordem alfabética, os eleitos para o Conselho de Administração do IBRI para o biênio 2024-2025 foram: Alessandra Eloy Gadelha; André Luiz Carneiro de Vasconcellos; Bruna Rodrigues Gambôa; Carolina Luiza Ferreira Antunes Campos de Senna; Eduardo Pavanelli Galvão; Geraldo Soares Leite Filho; Guilherme Setubal Souza e Silva; Janaina Storti; Melissa Angelini; Renata Costa Couto; Renata Oliva Battiferro; e Sandra Silva Calcado.

Conselho Fiscal – Em ordem alfabética, os eleitos para o Conselho Fiscal do IBRI para o biênio 2024-2025 foram: Luis A. O. Navarro; Rodrigo Lopes da Luz; e Vagner Ricardo Alves.

Participação – O IBRI registrou número recorde de 19 candidaturas ao Conselho. O número de mulheres no pleito quadruplicou. Foram eleitas 8 mulheres e 7 novos Conselheiros de Administração.

Processo Eleitoral – O Conselho de Administração será composto por 12 membros, que foram eleitos para mandato de dois anos e que obtiveram maior número de votos válidos.

Já o Conselho Fiscal será composto por 3 membros, que foram eleitos, também, para mandato de dois anos e que obtiveram maior número de votos válidos.

O processo eleitoral do Instituto teve início com o registro das candidaturas até o dia 31 de outubro de 2023. Entre 06 e 10 de novembro de 2023, o Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética do IBRI registrou e homologou as candidaturas dos interessados a concorrer às vagas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. Em 12 de dezembro de 2023, houve o término da votação para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal e anunciados os novos Conselheiros. Os associados puderam votar presencial ou via processo eletrônico. Tanto o sistema de votação quanto o resultado foram auditados pela PwC.

