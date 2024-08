Premium Urbane Ebikes: Bodywel A26 mit großer Reichweite für einen besseren Arbeitsweg

BERLIN, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Mit dem Herannahen des neuen Schuljahres freut sich Bodywel auf die Schulanfangsaktion, die Schülern und Pendlern in der Stadt eine bequemere und umweltfreundlichere Möglichkeit des Pendelns bietet. Unter den vorgestellten Modellen sticht der hochgelobte Bodywel A26 hervor.

Der Bodywel A26 revolutioniert das Pendeln

Bodywel A26 Urban Ebike

Der Bodywel A26 wurde entwickelt, um Grenzen zu sprengen und die Art und Weise, wie Menschen pendeln, zu verändern. Der 250-Watt-Motor verfügt über ein Drehmoment von 45 Nm und sorgt für eine kraftvolle und stabile Fahrt. Außerdem verfügt er über einen Aluminiumrahmen, der leicht und langlebig ist und eine reibungslose Fahrt ermöglicht. Eine weitere beruhigende Gewissheit ist die 2-Jahres-Garantie für den Rahmen.

Ausgestattet mit einer 36V 15,6Ah Batterie und CE-zertifiziert, bietet das Bodywel A26 dem Fahrer eine Reichweite von ca. 100 km (62 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Dieses Ergebnis wurde bei einem Test mit einem 70 kg schweren Bodywel-Fahrer im ersten Gang auf einer flachen Stadtstraße erzielt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Gewicht des Fahrers und Fahrbedingungen variieren.

Das Bodywel A26 verfügt außerdem über eine Shimano 7-Gang-Schaltung und mechanische Scheibenbremsen für eine hervorragende Bremsleistung sowie eine Vorderradfederung zur Reduzierung von Stößen. Diese Eigenschaften sorgen für eine komfortable Fahrt im städtischen Gelände und minimieren Ermüdung und Unbehagen bei langen Fahrten.

Kundenorientiertes Design

Bodywel weiß, dass jeder Fahrer einzigartig ist, und das Bodywel A26 ist so konzipiert, dass es die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele erfüllt. Das Bodywel A26 lernt und passt sich an den Tretstil des Fahrers an und verfügt über Geschwindigkeitssensoren und 3-stufige motorunterstützte Geschwindigkeiten. Der Fahrer kann die Unterstützungsgeschwindigkeit nach eigener Wahl einstellen.

Der Bodywel A26 zeichnet sich durch einen durchgehenden Rahmen aus und bietet ein schlankes Design, das sich von der Masse abhebt. Dieses Rahmendesign ist auch für Fahrer mit eingeschränkter Mobilität oder für weniger erfahrene Fahrer geeignet.

Mit begrenzten Worten lassen sich nicht alle Details des kundenorientierten Designs von Bodywel beschreiben, aber Bodywel ist zuversichtlich, das beste Fahrerlebnis für jeden Radfahrer zu bieten. Der Kauf eines Bodywel A26 während der Schulanfangssaison ist eine kostengünstige Wahl für Schüler, Eltern und Pendler gleichermaßen.

Über Bodywel

Bodywel ist auf die Herstellung von Elektrofahrrädern spezialisiert und hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern das beste Fahrerlebnis zu bieten und gleichzeitig einen Beitrag zu einem grüneren Planeten zu leisten. Weitere Informationen zum Bodywel A26 und anderen Produkten finden Sie bei Bodywel und auf YouTube, Facebook, und TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2479939/Bodywel_A26_Urban_Ebike__2.jpg