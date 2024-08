Vélo à assistance électrique haut de gamme à grande autonomie Bodywel A26 pour un meilleur trajet domicile-travail

BERLIN, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche de la rentrée scolaire, Bodywel est ravi de dévoiler la promotion de rentrée scolaire qui offre aux étudiants et aux navetteurs urbains une option de transport plus pratique et plus respectueuse de l'environnement. Parmi les modèles présentés, le très apprécié Bodywel A26 se distingue.

Révolutionner les trajets domicile-travail avec le Bodywel A26

Bodywel A26 Urban Ebike

Le Bodywel A26 est conçu pour briser les frontières et transformer la façon dont les gens se déplacent. Le moteur de 250 W est doté d'un couple de 45 Nm, ce qui permet une conduite puissante et stable. Il est également doté d'un cadre en aluminium, léger et durable, qui offre une conduite en douceur. La garantie de 2 ans sur le cadre est un autre élément rassurant.

Équipé d'une batterie de 36V 15,6Ah et de certifié CE, le Bodywel A26 offre aux conducteurs une autonomie d'environ 100 km (62 miles) en une seule charge. Ce résultat a été obtenu lors du test avec un cycliste Bodywel pesant 70 kg sur le premier rapport d'assistance sur une route urbaine plate. La portée réelle peut varier en fonction du poids du conducteur et des conditions de conduite.

Le Bodywel A26 est également équipé d'un système de transmission Shimano à 7 vitesses et de freins à disques mécaniques pour une puissance de freinage supérieure, ainsi que d'un système de suspension avant pour réduire les chocs. Ces caractéristiques garantissent une conduite confortable sur les terrains urbains, minimisant la fatigue et l'inconfort des longs trajets.

Conception centrée sur le client

Bodywel comprend que chaque pilote est unique, et le Bodywel A26 est conçu pour répondre aux besoins, aux désirs et aux aspirations de chacun. En apprenant et en s'adaptant au style de pédalage du cycliste, le Bodywel A26 fournit des capteurs de vitesse et des vitesses assistées par moteur à 3 niveaux. Les cyclistes peuvent régler les vitesses d'assistance en fonction de leur choix.

Le Bodywel A26 est doté d'un cadre traversant, offrant un design élégant qui se démarque de la masse. Cette conception de cadre est également accessible aux cyclistes à mobilité réduite ou moins expérimentés.

Les mots ne suffisent pas à décrire tous les détails de la conception centrée sur le client de Bodywel, mais Bodywel est convaincu d'offrir la meilleure expérience de conduite à chaque cycliste. L'achat d'un Bodywel A26 pendant la période de rentrée scolaire est un choix rentable pour les étudiants, les parents et les navetteurs urbains.

À propos de Bodywel

Bodywel se spécialise dans la fabrication de vélos électriques et s'engage à offrir aux consommateurs la meilleure expérience de conduite tout en contribuant à la création d'une planète plus verte. Pour plus de détails sur le Bodywel A26 et d'autres produits, visitez le site Bodywel et suivez-le sur YouTube, Facebook, et TikTok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479939/Bodywel_A26_Urban_Ebike__2.jpg