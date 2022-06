Preocupado com a invasão de drones? A NovoQuad oferece soluções antidrone.

WILMINGTON, Delaware, 13 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Um drone, também denominado Veículo Aéreo não Tripulado (UAV), é uma aeronave não pilotada controlada por um drone para executar missões e tarefas específicas. Atualmente, os drones desempenham um papel essencial em muitos setores. No entanto, ao trazer a conveniência da vida de alta tecnologia, os drones também causam muitos acidentes de segurança. Os riscos de segurança impostos por drones não podem mais ser ignorados.

Sistema antidrone portátil ND-BD003 da NovoQuad

Em 2016, um drone atingiu o topo do Space Needle de Seattle; em 2017, um drone colidiu com uma aeronave leve voando no Quebec, Canadá. Esses acidentes envolvendo drones comerciais estão todos próximos de grandes tragédias. A boa notícia é que agora temos o sistema antidrone, também conhecido como sistema Counter UAV, que foi desenvolvido especificamente para detectar e combater drones, para proteger nosso povo e a segurança interna.

Isso é exatamente o que as soluções antidrone da NovoQuad estão fazendo.

Soluções antidrone da NovoQuad

A NovoQuad, com sede nos EUA, é especializada em oferecer soluções de defesa e segurança com tecnologia de ponta, especialmente soluções antidrone. Com tecnologia avançada de radar e design altamente integrado, os os sistemas antidrone da NovoQuad são apropriados para aplicações de proteção de baixa altitude, como grandes eventos de encontro, aeroportos, infraestruturas governamentais e instalações militares.

Vale ressaltar que o Sistema antidrone básico ND-BU003, composto por Unidade de Detecção (Detetor de RF) e Unidade de Bloqueio (Jammer Direcional), possui as características de alcance de detecção suficiente, desempenho de alto custo, e fácil instalação e operação. O sistema oferece detecção omnidirecional de até 3 km. Uma câmera opcional poderia ser integrada, se o operador quiser monitorar o drone-alvo mais de perto e tiver registrado o vídeo da missão em questão.

Outra solução antidrone que chama a atenção das pessoas é a solução portátil antidrone. Como um sistema MULTIFUNCIONAL, o Sistema antidrone portátil ND - BD003 integra detecção de drone, contramedida, tela, controle e fonte de alimentação em um dispositivo leve, compacto e portátil, que permite ao operador executar toda a missão com um único dispositivo. Além disso, o sistema oferece bandas de frequência de bloqueios definidas pelo usuário de acordo com as diferentes demandas e suporta a conexão com o aplicativo móvel para monitoramento, controle e gravação convenientes.

Hoje, com o rápido desenvolvimento da tecnologia de drones em todo o mundo, a tecnologia existente da solução antidrone também está sempre melhorando, e soluções mais otimizadas serão desenvolvidas para detectar e combater drones. Para mais informações sobre as soluções e produtos da NovoQuad, clique aqui ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

