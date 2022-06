Vous craignez une invasion de drones ? NovoQuad propose des solutions pour vous en protéger.

WILMINGTON, Delaware, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- Un drone, également appelé véhicule aérien sans pilote (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), est un aéronef sans pilote contrôlé par un pilote de drone pour effectuer des missions et des tâches spécifiques. De nos jours, les drones jouent un rôle essentiel dans de nombreux secteurs. Néanmoins, bien qu'ils procurent les avantages de la haute technologie, les drones sont également à l'origine de nombreux incidents de sécurité. On ne peut plus ignorer les risques de sécurité que représentent les drones.

ND-BD003 Handheld Anti-Drone System by NovoQuad

En 2016, un drone a percuté le sommet de la Space Needle de Seattle ; en 2017, un drone s'est écrasé sur un avion léger au-dessus du Québec, au Canada. Ces accidents impliquant des drones commerciaux frôlent le drame. La bonne nouvelle est que nous disposons désormais du système anti-drones, conçu spécifiquement pour détecter et contrer les drones afin de protéger notre population et la sécurité intérieure.

C'est exactement le rôle des solutions anti-drones de NovoQuad.

Solutions anti-drones de NovoQuad

Basée aux États-Unis, NovoQuad est spécialisée dans la production de solutions de défense et de sécurité dotées d'une technologie de pointe, notamment des solutions anti-drones. Grâce à une technologie radar avancée et à une conception parfaitement intégrée, les systèmes anti-drones de NovoQuad sont adaptés aux besoins de protection à basse altitude, comme les grands rassemblements, les aéroports, les infrastructures gouvernementales et les installations militaires.

Le système anti-drones de base ND-BU003, composé d'une unité de détection (détecteur RF) et d'une unité de brouillage (brouilleur directionnel), présente les caractéristiques suivantes : zone de détection suffisante, haut coût de performance, facilité d'installation et d'utilisation. Le système assure une détection omnidirectionnelle jusqu'à 3 km. Une caméra peut être intégrée en option, si l'opérateur souhaite surveiller de plus près le drone cible et dispose d'une trace vidéo de la mission en cours.

La solution anti-drones portable attire également l'attention. En tant que système TOUT-EN-UN, le système anti-drones portable ND-BD003 rassemble les fonctions de détection des drones, de contre-mesure, d'affichage, de contrôle et d'alimentation en un appareil léger, petit format et portable, qui permet à l'opérateur d'exécuter l'ensemble de la mission avec un seul appareil. Le système dispose également de bandes de fréquences de brouillage définies par l'utilisateur selon les besoins et peut se connecter à des applications mobiles pour faciliter la surveillance, le contrôle et l'enregistrement.

Aujourd'hui, avec le développement rapide de la technologie des drones dans le monde entier, la technologie actuelle des solutions anti-drones s'améliore elle aussi constamment, et des solutions plus performantes de détection et de lutte contre les drones verront le jour. Pour plus d'informations sur les solutions et les produits de NovoQuad, veuillez cliquer ici ou nous contacter à l'adresse [email protected].

