Prepárese para cuando azoten las tormentas - Proteja a su familia esta temporada de huracanes con los consejos que salvan vidas de la CPSC

WASHINGTON, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 1o de junio marca el inicio de la temporada 2021 de huracanes en el Atlántico, y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) está advirtiendo a los consumidores sobre el aumento del riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono (CO), incendios y descargas eléctricas que pueden ocurrir como resultado de huracanes y tormentas severas.

Un mayor promedio de tormentas

Tras la devastadora temporada de huracanes de 2020 que rompió récord, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) predice que la media de la temporada de huracanes en el Atlántico reflejará más tormentas. La NOAA ha aumentado los promedios para las temporadas de huracanes en el Atlántico de 12 a 14 tormentas con nombre y de 6 a 7 huracanes a partir de este año. El promedio de huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5) se mantiene en 3. El pronóstico de la NOAA para esta temporada de huracanes aún no ha sido publicado.

La Universidad Estatal de Colorado pronostica un panorama más grave para la temporada de tormentas y huracanes: 17 tormentas con nombre, 8 huracanes y 4 huracanes mayores para este año.

"Millones de personas en Estados Unidos que todavía están lidiando con el estrés de la pandemia mundial del COVID-19 también viven en regiones propensas a huracanes devastadores y tormentas severas", dijo el presidente interino de la CPSC, Robert Adler. "Se necesita tan solo un huracán para causar destrucción masiva y pérdida de vidas. Esté preparado e informado para mantenerse a salvo antes y después de las tormentas."

Los consumidores deben estar especialmente alertas cuando las tormentas causen pérdida de la energía eléctrica. Muchos usan plantas eléctricas (generadores portátiles) como fuente de energía, exponiéndose a un mayor riesgo de envenenamiento por CO y de incendio. Al monóxido de carbono se le conoce como el "asesino silencioso" porque no se puede ver ni oler. Más de 400 personas mueren cada año en los Estados Unidos por envenenamiento por CO, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC).

Datos de la CPSC muestran que los afroamericanos están en mayor riesgo de muerte

Según el último informe de la CPSC (en inglés), hubo 78 muertes anuales en promedio entre 2015 y 2017, causadas por envenenamiento por CO asociado con plantas eléctricas, aunque no solo por el uso en situación de tormentas. De 2009 a 2019, las comunidades negras no hispanas o afroamericanos se encuentran en mayor riesgo, representando el 22% de las muertes por CO relacionadas con plantas eléctricas; casi el doble de su porcentaje estimado del 13% de la población de EE. UU.

El tóxico monóxido de carbono de las plantas eléctricas puede matarlo a usted y a su familia en minutos. Siga los siguientes consejos de seguridad de la CPSC para ayudar a mantener a su familia segura antes y después de las tormentas:

Antes de la tormenta

Instale en cada piso de su hogar y afuera de cada área de dormir alarmas de CO que funcionen con baterías o alarmas de CO que tengan baterías de respaldo.

Coloque alarmas de humo en todos los pisos de la casa, dentro de cada habitación y afuera de las áreas para dormir

Presione el botón de prueba cada mes para asegurarse de que las alarmas de humo y de CO estén funcionando; y cambie las baterías si es necesario.

Verifique que su planta eléctrica ha recibido el mantenimiento adecuado; y lea y siga las etiquetas, instrucciones y advertencias en la planta eléctrica y en el manual de usuario.

Tenga suficientes linternas y baterías extras a la mano en caso de apagón eléctrico.

Después de la tormenta

Azotó la tormenta y se fue la luz ¿Y ahora qué?

Opere plantas eléctricas en EXTERIORES SOLAMENTE, a por lo menos 20 pies de distancia de la casa, y apunte el escape de gases lejos de la casa y de cualquier otra vivienda o edificio donde alguien pudiera entrar.

NUNCA opere una planta eléctrica en el interior de una vivienda, un garaje, un sótano o cualquier otra área subterránea, un cobertizo o en el porche. Abrir puertas y ventanas no proporcionará suficiente ventilación para evitar la acumulación de niveles letales de CO.

El envenenamiento con CO de plantas eléctricas puede ocurrir tan rápido que las personas expuestas pueden quedar inconscientes antes de reconocer los síntomas de náusea, mareo o debilidad.

Nunca ignore una alarma de monóxido de carbono cuando suene. Salga inmediatamente, y luego llame al 911.

Otros peligros durante la temporada de huracanes son:

PELIGRO AL USAR CARBÓN:

Nunca queme carbón en interiores. Quemar carbón en un espacio cerrado puede producir niveles letales de monóxido de carbono. No cocine en una parrilla de carbón en su garaje, aún con el portón abierto.

VELAS:

Use linternas en lugar de velas. Si tiene que usar velas, no las encienda sobre algo o cerca de algo que pueda incendiarse. Nunca deje velas sin supervisión. Apague las velas al salir de la habitación y antes de dormir.

EQUIPOS MOJADOS:

Busque señales que indiquen si sus electrodomésticos se han mojado. Deseche los equipos eléctricos o de gas que se hayan mojado porque presentan un riesgo de choque eléctrico y de incendio. No toque electrodomésticos que todavía estén conectados.

Antes de usar sus electrodomésticos, haga que un profesional o su compañía de gas o de electricidad evalúe su vivienda y reemplace todas las válvulas de control del gas, los cables eléctricos, los interruptores de circuitos y los fusibles que hayan estado bajo el agua.

FUGAS DE GAS: SI HUELE A GAS, REPÓRTELO

Si huele gas o escucha una fuga de gas, no encienda ni apague las luces, ni use un equipo eléctrico, ni siquiera un teléfono. Salga de su casa y una vez esté afuera, llame a las autoridades locales.

Recuerde que una sola tormenta puede sembrar el caos y causar destrucción masiva y pérdida de vidas. ¡Infórmese, prepárese y cuide su seguridad!

Recursos de la CPSC:

Centro de información sobre monóxido de carbono

Afriche Cuando se produce un huracán

Video Seguridad en caso de tormenta

Video (broll para los medios) para transmisión de alta calidad

