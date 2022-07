Preply, fundada na Ucrânia, levanta USD 50 milhões na Série C

BUENOS AIRES, Argentina, SANTIAGO, Chile, MONTEVIDÉU, Uruguai e CIDADE DO MÉXICO, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa Preply, fundada na Ucrânia, atingiu um marco recorde na história de financiamento da empresa hoje, levantando US$ 50 milhões em sua série C, acumulando mais de US$ 100 milhões em investimentos desde o início. Apesar da guerra na Ucrânia, os fundadores Kirill Bigai, Dmytro Voloshyn e Serge Lukyanov conseguiram construir um negócio verdadeiramente global, expandindo a equipe para mais de 400 funcionários de 58 nacionalidades diferentes em 30 países em todo o mundo. A partir de uma startup educacional, a Preply se tornou uma potência global de aprendizado eletrônico que conecta a maior comunidade de aprendizado de idiomas ao vivo do mundo.

A rodada da Série C foi liderada pela Owl Ventures, com sede no Vale do Silício, a maior investidora de tecnologia educacional do mundo. Os investidores anteriores Diligent Capital, Hoxton Ventures, Educapital, Evli Growth Partners e Przemyslaw Gacek, cofundador do Grupa Pracuj, também participaram, assim como novos investidores como Swisscom Ventures e Orbit Capital.

Crescimento da Preply e a trajetória do mercado

O mercado da Preply combina centenas de milhares de alunos com mais de 32 mil professores, que ensinam mais de 50 idiomas. No ano passado, a Preply triplicou o tamanho de seu negócio de ensino de idiomas B2B, que agora conta com o Tiktok, a Uber e a McKinsey entre seus clientes. No lado do consumidor, o número de pessoas que utilizam o aplicativo Preply cresceu quatro vezes nos últimos dois anos e, em muitas localidades, os usuários em geral quase dobraram de um ano para o outro. O número de alunos que está tendo aulas na plataforma já ultrapassa o número de alunos que está tendo aulas nas universidades da Ivy League, à medida que a plataforma pretende conquistar o crescente mercado de ensino de idiomas on-line, que deve chegar a USD 47 bilhões até 2025.

Kirill Bigai, cofundador e CEO da Preply, declarou: "Estou indescritivelmente orgulhoso do que a equipe da Preply alcançou. Conseguimos nos transformar na marca líder mundial em aulas de idiomas ao vivo e a plataforma preferida por muitos professores que decidiram dar aulas on-line. Com o financiamento adicional, pretendemos continuar a aumentar nossa presença nos Estados Unidos e na Europa, dobrando a correspondência baseada em IA e cumprindo nossa promessa de conectar a maior comunidade de ensino de idiomas ao vivo do mundo."

Ross Darwin, diretor da Owl Ventures, acrescentou: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Preply em sua próxima fase de crescimento. Estamos entusiasmados principalmente com o impulso contínuo do negócio de consumo, bem como com sua nova oferta de ensino de idiomas para empresas, que depende cada vez de profissionais internacionais."

FONTE Preply

