Presentación de The Ritz-Carlton en la dinámica metrópolis de Pune, India

El hotel cuenta con 198 habitaciones para huéspedes equipadas con elegancia, incluso 35 suites de lujo, diseñadas para ser santuarios refinados y placenteros que son también los más grandes de la ciudad. The Ritz-Carlton, Pune tiene una excepcional Suite presidencial de 293 metros cuadrados que incluye dos dormitorios, un vestidor, una amplia sala de estar y área de comedor, bar privado y sala de tratamiento. Los huéspedes que se alojen en los pisos Club Level tendrán acceso a un exclusivo Ritz-Carlton Club Lounge, un santuario urbano en el piso 18 con pintorescas vistas del campo de golf, check-in privado, un Club Concierge dedicado y una variedad de presentaciones culinarias durante todo el día.

Para celebrar la inconfundible escena culinaria de la región, The Ritz-Carlton, Pune captura la esencia del destino con cinco exclusivas experiencias de comida. La gastronomía gourmet mundial de Three Kitchens and Bar recibe a los huéspedes con tres cocinas de estilo residencial. El moderno restaurante japonés Ukiyo presenta un largo bar de sushi y parrilla robata, complementado con una amplia selección de sake, mientras que The Ritz-Carlton Tea Lounge trae a la ciudad la tradicional costumbre del té de la tarde. Alta Vida Bar & Grill es un destino de cócteles artesanales y Aasmana, un salón en la azotea que sirve cocina india, cautiva con sus vistas de 180 grados del campo de golf y sus adaptaciones creativas de las cocinas reales de la India.

El piso de bienestar de 2.300 metros cuadrados incluye un Fitness Studio y plataforma de yoga para que los huéspedes puedan mantener sus rutinas de bienestar incluso cuando viajan. The Ritz-Carlton Spa, con sus ocho salas de tratamiento y Express Pods, combina servicios a pedido, masajes faciales personalizados y tratamientos exclusivos impregnados de tradiciones ayurveda y energía chakra que invitan a los huéspedes a entregarse al descanso mientras se sumergen en el descubrimiento de la cultura local.

El hotel tiene también 3.250 metros cuadrados de instalaciones para banquetes con un diseño elegante, aptas para reuniones de todo tipo, desde asuntos de negocios hasta encuentros sociales. Con acceso al hermoso foyer exterior y el área de terraza, los salones de baile son ideales tanto para reuniones íntimas como para bodas románticas.

Para más información y reservas, visite http://www.ritzcarlton.com/pune.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1033686/The_Ritz_Carlton_Pune_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1033687/The_Ritz_Carlton_Pune_Ballroom.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1033688/The_Ritz_Carlton_Pune_Prem_Suite.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1033689/The_Ritz_Carlton_Pune_Facade.jpg

FUENTE Panchshil Realty

