PRESENTAMOS EL TOTALMENTE NUEVO KIA K4 DEL 2025: ELEVANDO EL SEDÁN COMPACTO CON MÁS ESPACIO, CON SUPERIOR TECNOLOGÍA DEL SEGMENTO Y CON UNA DISPONIBLE DIVERSIÓN TURBOCARGADA

Un nuevo nombre para un sedán compacto de próxima generación completamente nuevo, que revolucionará el segmento con nuevos estándares de diseño, tecnología y amplitud.

Mayor amplitud interior para el segmento de sedán compacto: espacio para las piernas y para la cabeza en la parte trasera, líder en su clase dentro del segmento de sedán compacto.

Ofreciendo tecnología innovadora al segmento de sedán compacto: El nuevo K4 del 2025 presenta una disponible pantalla de cabina multisegmento, superior al segmento, con una instrumentación digital combinada de casi 30 pulgadas, 11 funciones ADAS estándar, conectividad avanzada y capacidades OTA, y la disponible banda ultraancha Digital Key 2.0

Interior rico en funciones con comodidad premium alcanzable: silencio de cabina líder en su clase, con un disponible parabrisas acústico, audio premium Harman Kardon , asientos delanteros con calefacción y ventilación con memoria del conductor

Comodidad de conducción de siguiente nivel: disponible con hasta 29 funciones ADAS, que incluyen: monitor de visión de punto ciego, monitor de visión envolvente de 360° y asistencia de dirección evasiva de emergencia exclusiva del segmento

Dos sólidas opciones de tren motriz: los motores estándar de 2.0 litros y 147 hp y los motores de cuatro cilindros y 1.6 litros turboalimentados opcionales de 190 hp brindan un desempeño sólido.

Audaces proporciones y factor de forma de segmento superior: la tensión del lenguaje de diseño "Opuestos Unidos" manifiesta inesperadas señales de estilo fastback

Próximamente: se espera que llegue a los minoristas de EE. UU. en la segunda mitad de 2024

NUEVA YORK, 27 de marzo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Kia presentó el nuevo compacto de cuatro puertas K4 del 2025 para su debut mundial en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2024. Como sedán compacto de cuarta generación de Kia, el K4 es una potencia de tecnología estándar superior al segmento y ofrece sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).)1, refinamiento y espacio para la cabeza y las piernas en la parte trasera, líder en su clase2. Un disponible motor turboalimentado aumenta el nivel de diversión al conducir y la suspensión trasera multibrazo estándar del GT-Line (2.0 y 1.6 turbo) ofrece una experiencia de conducción receptiva.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/9239853-kia-k4-2024-new-york-international-auto-show/

"El nuevo K4 avanza en el compromiso de Kia de ofrecer sedanes deportivos con tecnología avanzada y rendimiento elevado", dijo Steven Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia América. "Tener éxito en el segmento compacto significa ofrecer más de las características que los clientes desean, y el K4 está diseñado para superar las expectativas".

Elevando las expectativas de tecnología de conectividad y estilo superior en el segmento de sedán compacto de cuatro puertas, el K4 incorpora Apple CarPlay inalámbrico estándar3 y Android Auto4 y cabina con pantalla multisegmento disponible con una instrumentación digital combinada de casi 30 pulgadas5 permitiendo la visibilidad de la cámara de su entorno. Servicios disponibles como Digital Key 2.0 con banda ultra ancha6, Harman Kardon premium audio7, calefaccion8 y los asientos delanteros ventilados y un amplio techo corredizo definen la personalidad premium del K4. Se espera que el K4 llegue a Estados Unidos en la segunda mitad del 2024 en cinco niveles de equipamiento: LX, LXS, EX, GT-Line y GT-Line Turbo.

Diseño exterior del K4: proporciones atrevidas

Extendido en las cuatro esquinas con proporciones de estilo audaces, alineado con los principios de la dirección de diseño "Opuestos Unidos" de Kia, el K4 hace una declaración poderosa y dinámica.

"Al yuxtaponer la línea del techo fastback y la postura amplia del K4, dividimos la diferencia visual entre los segmentos compacto y mediano", dijo Tom Kearns, diseñador jefe del Kia Design Center América. "La tensión creativa que enfatiza el lenguaje de diseño de "Opposites United" nos permitió improvisar en el factor de forma tradicional de tres cajas".

Con una longitud total de 185,4 pulgadas y un ancho de 72,8 pulgadas, el K4 es el más ancho y ocupa el mayor espacio en el segmento compacto. Los pasajeros traseros disfrutarán del viaje con un espacio para las piernas líder en su clase de 38 pulgadas3 y espacio para la cabeza líder en su clase con 37,3 pulgadas3. Los faros y luces traseras LED estándar, orientados verticalmente, se inspiran en el modelo insignia EV9 y crean bordes pronunciados a través de la firma de iluminación en la parte delantera y trasera. Las manijas ocultas de las puertas traseras en el pilar C enfatizan las proporciones fastback del K4 y llaman la atención sobre su apertura hacia atrás para la luz del día. Un maletero convencional y versátil ofrece 14,6 pies cúbicos de capacidad de carga.

Al igual que otros modelos GT-Line de la gama Kia, el diseño exterior distingue al K4 GT-Line. Fascias delanteras y traseras exclusivas con detalles en negro brillante, línea de cintura en cromo satinado, llantas de aleación de 18 pulgadas y carcasas de espejos, molduras de ventanas y umbrales laterales en negro brillante. Los faros de proyección LED de cubo pequeño, las luces antiniebla LED y las llantas de aleación de 18 pulgadas se suman al exterior del K4 GT-Line Turbo.

Diseño de interiores y tecnología K4: conectividad perfecta

El interior del K4 eleva el nivel del discurso para toda la clase. La pieza central de la amplia y expansiva cabina es la instrumentación digital integrada de serie: una novedad en el segmento de los sedánes compactos y un elemento de diseño por derecho propio. El ultramoderno sistema operativo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) con capacidad OTA, que debutó por primera vez en el buque insignia EV9, se proyecta en un centro de comando con pantalla digital combinada de casi 30 pulgadas9. ccNC procesa más rápido y con mayor fidelidad, con controles rápidos de uso frecuente disponibles con solo deslizar el dedo por la pantalla. Apple CarPlay10 y Android Auto11 inalámbricos vienen de serie en todos los modelos K4.

La Digital Key 2.0 disponible con banda ultra ancha permite a los clientes usar sus dispositivos inteligentes Apple y Samsung compatibles o una tarjeta inteligente habilitada para NFC como llaves virtuales del vehículo para bloquear, desbloquear y conducir. Además, estas claves se pueden compartir con amigos y familiares a través de mensajes de texto en dispositivos compatibles. Funciones y servicios digitales disponibles12 puede desbloquear la capacidad de actualizar remotamente el K4 por aire a través de la Tienda Kia Connect, a la que se accede a través de la aplicación Kia Access o a través del Portal de Propietarios de Kia.

El asistente de voz disponible de Kia Connect ofrece una manera fácil de acceder a varias funciones del vehículo. Di "Hola Kia" para obtener acceso mediante control de voz a funciones como control de clima y audio. Kia está trabajando para mejorar la funcionalidad del Asistente Kia con el poder de la IA generativa para poder proporcionar información sobre muchos temas, como acciones, resultados deportivos, contenido del manual del propietario, puntos de interés locales y mucho más. El Asistente de Kia está diseñado para escuchar preguntas de seguimiento e interactuar con el conductor de una manera más conversacional.

El espacioso interior del K4 está disponible en Gris Medio (LX/LXS/EX) o Verde Pizarra (EX), y los modelos GT-Line agregan Onyx y Off-White. Los asientos delanteros con calefacción son estándar en el K4 GT-Line y superiores, y los asientos ventilados, así como la función de memoria del asiento del conductor, son opcionales. Un volante de tres radios es exclusivo de los modelos K4 GT-Line.

Tren motriz e ingeniería del K4: decisiones sólidas

Cuando salga a la venta en los Estados Unidos, el K4 con tracción delantera ofrecerá dos opciones de tren motriz. El motor estándar de 2.0 litros produce 147 caballos de fuerza y 132 lb-pie. de torque y se combina con una transmisión inteligentemente variable (IVT).

Un motor turboalimentado opcional de 1.6 litros genera 190 caballos de fuerza y 195 libras pies de torque a través de una transmisión automática de 8 velocidades. Las levas de cambio montadas en el volante y los pedales deportivos completan el paquete más deportivo. El K4 GT-Line Turbo ofrece potencia sin problemas a bajas velocidades, responde rápidamente y brinda una experiencia de conducción atractiva. Exclusiva de los modelos K4 GT-Line y GT-Line Turbo es una suspensión trasera multibrazo que agrega rigidez lateral y cumplimiento, para una experiencia de conducción más deportiva.

Se prestó atención a reducir el ruido, la vibración y la aspereza (NVH) mediante el uso de un parabrisas acústico disponible y neumáticos acústicos en los modelos K4 con ruedas de 18 pulgadas.

K4: Segmento por encima de ADAS

El K4 refina y amplía el ADAS estándar y disponible, como parte del compromiso general de Kia de brindar confianza al volante13. Además, el K4 agrega bolsas de aire laterales traseras estándar para un total de ocho.14

El K4 ofrece la última suite Kia ADAS, incluido el asistente inteligente de límite de velocidad estándar (ISLA)15, Asistente para mantenerse en el carril (LKA)16, y control de crucero inteligente con Stop & Go (SCC w/ S&G)17. Un elemento central de la tecnología de asistencia al conductor disponible en el K4 es el sistema para evitar colisiones frontales 1.5 (FCA-1.5)18, que está diseñado para ayudar a detectar y prevenir colisiones en determinadas circunstancias, y detectar vehículos, peatones y ciclistas delante del vehículo mientras conduce (FCA-CPC), así como vehículos que se aproximan al girar a la izquierda en una intersección (FCA-JT). Las advertencias hápticas en el volante agregan alertas táctiles para el conductor.

Opcional en los modelos K4 GT-Line Turbo, el sistema de prevención de colisiones delanteras 2 (FCA-2) agrega funcionalidad y está diseñado para detectar vehículos que cruzan mientras cruzan una intersección (FCA-JC). FCA-2 también está diseñado para ayudar a proporcionar cierto grado de frenado. y/o entrada de dirección para ayudar a prevenir ciertas colisiones o disminuir los efectos si el sistema detecta vehículos que se aproximan mientras pasa a otros vehículos (FCA-LO); vehículos delante del automóvil mientras cambia de carril (FCA-LS); la asistencia de dirección evasiva del K49 puede ayudará a mitigar las colisiones con obstáculos, peatones u otros vehículos detectados más adelante y advertirá al conductor en determinadas circunstancias, y si hay espacio para evitar la colisión en el carril, puede ayudar a la dirección del conductor. FCA está diseñado para, en ciertos casos, ayuda a prevenir una colisión con un vehículo que se aproxima directamente a través de advertencias auditivas y visuales, así como aplicando los frenos (FCA-DO). El disponible asistente de conducción en carretera 2 (HDA-2) es un sistema de comodidad para el conductor que puede ayudar a mantener una distancia del vehículo detectado delante, mantenga el vehículo dentro de los marcadores de carril detectados en ciertas carreteras.19

Además de la advertencia de colisión en el punto ciego (BCW) y la alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) estándar, el GT-Line está disponible con asistencia para evitar colisiones en el punto ciego (FCA-BCA) y monitor de visión del punto ciego (BVM)20 que están diseñados para ayudar a mostrar y detectar vehículos que se acercan por detrás y en los carriles adyacentes, en una variedad de circunstancias, el sistema puede aplicar el frenado para ayudar a evitar una posible colisión. El monitor de visión envolvente opcional (SVM)21 está diseñado para proporcionar una vista de 360 grados en escenarios de marcha atrás y estacionamiento, utilizando cámaras alrededor del K4. La advertencia de distancia de estacionamiento disponible está diseñada para agregar capacidad de 360 grados a maniobras de estacionamiento hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás (PDW-F/S/R).

La disponibilidad del K4

Está previsto que el K4 llegue a los EE. UU. en la segunda mitad del 2024 y está respaldado por la garantía limitada de 10 años/100 000 millas de Kia América22. Los precios, los plazos específicos para la disponibilidad en el mercado de EE. UU., los detalles de equipamiento y la economía de combustible calificada por la EPA para el K4 están sujetos a anuncios futuros.

Kia América – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

Para obtener información sobre los medios, incluida la fotografía, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones por correo electrónico personalizadas para comunicados de prensa en el momento en que se publiquen, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* El Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en los Estados Unidos a partir de piezas de origen estadounidense y mundial.

